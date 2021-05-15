Yêu nhanh, cưới vội cặp đôi 9X ly hôn nhưng không ai muốn nhận nuôi con, ngỡ ngàng trước quyết định của tòa án

Thế giới 15/05/2021 17:17

Một cặp đôi 9X yêu nhanh, cưới vội và về chung sống với nhau nhưng lại thường xuyên cãi vã, điều đáng chú ý là khi ly hôn hai bên không ai nhận nuôi con.

Theo Ifeng, ngày 13/5 một cặp vợ chồng 9X tại Trấn Giang, Giang Tô, Trung Quốc đã đệ đơn ly hôn. Họ có với nhau một cô con gái nhưng khi ly hôn cả vợ lẫn chồng đều không muốn nhận nuôi con. Được biết, anh Triệu và chị Lưu đăng ký kết hôn vào năm 2016 và ly thân vì những chuyện vụn vặt của cuộc sống hai năm gần đây.

cap doi ly hon 1
 Cặp vợ chồng 9X quyết định ly hôn sau vài năm chung sống - Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, cả hai bên đã đồng ý ly hôn nhưng không ai muốn nhận nuôi con gái Lạc Lạc. Phía tòa án đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Cấp sơ thẩm quyết định không cho hai vợ chồng này ly hôn, nếu cương quyết tuyên án thì cháu bé bị tổn thương rất lớn.

cap doi ly hon 2
 Vậy nhưng anh Triệu và chị Lưu đều không muốn nhận nuôi con gái Lạc Lạc, tòa án quyết định không cho cặp vợ chồng này ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Phía tòa án cho biết, Lạc Lạc là một đứa trẻ khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường. Phía chị Lưu không muốn nhận nuôi con gái với lý do điều kiện kinh tế và thu nhập của mình không cao, mẹ ruột sức khỏe yếu. Còn phía anh Triệu thì nói rằng do công việc của mình thường xuyên phải đi công tác nên không có thời gian chăm sóc con gái, hơn nữa do Lạc Lạc là con gái nên ở với mẹ sẽ tốt hơn. Chính vì cặp vợ chồng này không ai nhận nuôi con gái nên tòa án phán quyết không cho họ ly hôn.

Tham gia biểu tình, cô gái Ấn Độ 26 tuổi qua đời vì nhiễm COVID-19 sau khi bị cưỡng hiếp tập thể dã man

Tham gia biểu tình, cô gái Ấn Độ 26 tuổi qua đời vì nhiễm COVID-19 sau khi bị cưỡng hiếp tập thể dã man

Trên đường đến New Delhi tham gia cuộc biểu tình của nông dân, cô gái 26 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và qua đời sau đó vì nhiễm COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   đăng ký kết hôn tổ chức hòa giải ly thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích