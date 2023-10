Yêu nhanh, cưới vội cặp đôi 9X ly hôn nhưng không ai muốn nhận nuôi con, ngỡ ngàng trước quyết định của tòa án

Một cặp đôi 9X yêu nhanh, cưới vội và về chung sống với nhau nhưng lại thường xuyên cãi vã, điều đáng chú ý là khi ly hôn hai bên không ai nhận nuôi con.

Theo Ifeng, ngày 13/5 một cặp vợ chồng 9X tại Trấn Giang, Giang Tô, Trung Quốc đã đệ đơn ly hôn. Họ có với nhau một cô con gái nhưng khi ly hôn cả vợ lẫn chồng đều không muốn nhận nuôi con. Được biết, anh Triệu và chị Lưu đăng ký kết hôn vào năm 2016 và ly thân vì những chuyện vụn vặt của cuộc sống hai năm gần đây.

Cặp vợ chồng 9X quyết định ly hôn sau vài năm chung sống - Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, cả hai bên đã đồng ý ly hôn nhưng không ai muốn nhận nuôi con gái Lạc Lạc. Phía tòa án đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Cấp sơ thẩm quyết định không cho hai vợ chồng này ly hôn, nếu cương quyết tuyên án thì cháu bé bị tổn thương rất lớn.

Vậy nhưng anh Triệu và chị Lưu đều không muốn nhận nuôi con gái Lạc Lạc, tòa án quyết định không cho cặp vợ chồng này ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Phía tòa án cho biết, Lạc Lạc là một đứa trẻ khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường. Phía chị Lưu không muốn nhận nuôi con gái với lý do điều kiện kinh tế và thu nhập của mình không cao, mẹ ruột sức khỏe yếu. Còn phía anh Triệu thì nói rằng do công việc của mình thường xuyên phải đi công tác nên không có thời gian chăm sóc con gái, hơn nữa do Lạc Lạc là con gái nên ở với mẹ sẽ tốt hơn. Chính vì cặp vợ chồng này không ai nhận nuôi con gái nên tòa án phán quyết không cho họ ly hôn.

