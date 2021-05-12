Trên đường đến New Delhi tham gia cuộc biểu tình của nông dân, cô gái 26 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và qua đời sau đó vì nhiễm COVID-19.

Mạng Hoàn Cầu cho hay, những ngày qua truyền thông Ấn Độ chấn động với thông tin một cô gái 26 tuổi đến từ Tây Bengal bị cưỡng hiếp tập thể và qua đời sau đó vì nhiễm COVID-19. Nguồn tin này cũng cho hay, cô gái trẻ này đang trên đường đến New Delhi để tham gia cuộc biểu tình của nông dân thì bị cưỡng hiếp tập thể ở ngoại ô thị trấn Tikri. Vào ngày 30/4 cô gái này đã qua đời sau khi bị nhiễm COVID-19.

Trên đường đến New Delhi tham gia biểu tình, cô gái 26 tuổi đã bị cưỡng bức tập thể

Người đứng đầu cảnh sát địa phương cho biết, trước khi qua đời cô gái này đã nói với cha mình chuyện bị cưỡng hiếp. Sau đó người cha đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương, 4 nghi phạm nam đang bị cảnh sát điều tra.

Phong trào biểu tình của nông dân Ấn Độ diễn ra dai dẳng trong nhiều tháng qua

Sau khi tin tức này được đăng tải, người dùng mạng xã hội Ấn Độ bày tỏ thực sự khủng hoảng về tình trạng này. Những người đứng đầu tổ chức biểu tình Ấn Độ đã lên tiếng xác nhận vụ việc và tuyên bố sẽ có những hành động nghiêm khắc nhất, họ sẽ không tha cho bất kỳ tên tội phạm nào. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng những cuộc biểu tình của nông dân Ấn Độ vẫn diễn ra dai dẳng suốt nhiều tháng qua. Sự việc này nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng quốc tế.

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