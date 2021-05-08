Một vụ thảm án đã xảy ra tại Ấn Độ, cô nữ sinh 21 tuổi bị sát hại dã man chỉ vì trong nhà không có nhà vệ sinh.

Theo 163, mới đây, một vụ thảm án đau lòng đã xảy ra ở Tây Bengal, Ấn Độ, một nữ sinh viên đại học mới chỉ 21 tuổi đi ra ngoài đi vệ sinh sau khi dùng bữa trưa nhưng đến tối vẫn chưa về nhà. Gia đình cô gái cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã ra ngoài tìm kiếm. Cuối cùng, họ tìm thấy con gái ở một ngôi nhà bỏ hoang, lúc này cô gái đã tử vong.

Cô nữ sinh 21 tuổi tại Ấn Độ bị sát hại dã man khiến dư luận nước này dậy sóng

Vụ án giết người dã man này xảy ra vào ngày 3/5, nạn nhân đang học đại học năm thứ 2. Sau khi được phát hiện, trên người cô gái đầy vết thương và chỉ mặc duy nhất một chiếc áo. Vụ việc này đã gây rúng động dư luận và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Ấn Độ. Chẳng ai có thể ngờ cô gái chỉ ra ngoài đi vệ sinh nhưng lại gặp phải sự việc tàn nhẫn như thế này.

Cô gái bị sát hại dã man sau khi đi ra ngoài đi vệ sinh

Những thảm kịch như thế này không phải là trường hợp duy nhất tại Ấn Độ. Trước đây đã từng có nhiều sự việc tương tự xảy ra, nhiều người tỏ vẻ lo ngại về điều kiện vệ sinh và nhà vệ sinh tại đất nước hơn 1 tỷ dân này. Phần lớn người Ấn Độ không có nhà vệ sinh trong nhà của họ, ở một mức độ nào đó đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái.

Nhiều gia đình ở Ấn Độ không có nhà vệ sinh ở trong nhà

Theo kết quả điều tra của công an, nghi phạm của vụ án này đã bị bắt. Đó là hai người thợ xây và một người phụ nữ. Ngày hôm đó, 2 người thợ xây đã nhìn thấy cô gái và tiến hành đánh đập và xâm hại cô gái trẻ, trong khi người phụ nữ thì ở bên ngoài canh. Vì sợ bị tố cáo, họ đã ra tay sát hại cô nữ sinh 21 tuổi.

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