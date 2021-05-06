Cô dâu kiên quyết hủy hôn trong lễ cưới vì chú rể không thuộc bảng cửu chương

Một cô gái tại Ấn Độ kiên quyết hủy hôn sau khi làm bài kiểm tra về toán học với anh chồng sắp cưới.

Đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ vẫn là quốc gia “trọng nam khinh nữ”, giá trị người phụ nữ ở đất nước này không được đánh giá cao. Vậy nhưng một cô gái của đất nước hơn 1 tỷ dân này lại sẵn sàng hủy hôn vì chú rể không thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương.

Cô dâu kiên quyết hủy hôn vì chú rể không thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương ngay trong ngày cưới

Theo Thời Báo Hoàn Cầu, ngày 1/5 vừa qua một chú rể đã cùng gia đình và bạn bè mình đến đón dâu. Trước khi hôn lễ diễn ra, cô dâu nghi ngờ về trình độ học vấn của chú rể nên đã quyết định làm bài kiểm tra cơ bản nhất của môn toán học với người chồng tương lai. Cô dâu yêu cầu chú rể đọc thuộc lòng bảng cửu chương trước mặt mọi người. Vậy nhưng anh chàng này lại ngập ngừng và không thể đọc được. Cô dâu cho rằng, học vấn của chồng tương lai đã bị làm giả nên vô cùng thất vọng và đã kiên quyết hủy hôn.

Nhiều nguồn tin cho hay, cuộc hôn nhân này được hai bên gia đình sắp đặt. Gia đình cô dâu ra sức khuyên can nhưng cô gái vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Cô cho rằng, cô không thể lấy một người không có kiến thức toán học cơ bản làm chồng. Cuối cùng hai bên gia đình đã thỏa thuận và đồng ý trả lại sính lễ.

Cô gái trẻ này cho biết cô không thể lấy một người không có kiến thức toán học cơ bản làm chồng

Hành động của cô gái trẻ này nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng quốc tế. Trước xã hội không đề cao vai trò của người phụ nữ, quyết định của cô gái trẻ này sẽ khiến nhiều người tại Ấn Độ biết cách tôn trọng phụ nữ hơn.

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