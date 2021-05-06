Cô dâu kiên quyết hủy hôn trong lễ cưới vì chú rể không thuộc bảng cửu chương

Thế giới 06/05/2021 15:20

Một cô gái tại Ấn Độ kiên quyết hủy hôn sau khi làm bài kiểm tra về toán học với anh chồng sắp cưới.

Đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ vẫn là quốc gia “trọng nam khinh nữ”, giá trị người phụ nữ ở đất nước này không được đánh giá cao. Vậy nhưng một cô gái của đất nước hơn 1 tỷ dân này lại sẵn sàng hủy hôn vì chú rể không thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương.

bang cuu chuong 1
 Cô dâu kiên quyết hủy hôn vì chú rể không thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương ngay trong ngày cưới

Theo Thời Báo Hoàn Cầu, ngày 1/5 vừa qua một chú rể đã cùng gia đình và bạn bè mình đến đón dâu. Trước khi hôn lễ diễn ra, cô dâu nghi ngờ về trình độ học vấn của chú rể nên đã quyết định làm bài kiểm tra cơ bản nhất của môn toán học với người chồng tương lai. Cô dâu yêu cầu chú rể đọc thuộc lòng bảng cửu chương trước mặt mọi người. Vậy nhưng anh chàng này lại ngập ngừng và không thể đọc được. Cô dâu cho rằng, học vấn của chồng tương lai đã bị làm giả nên vô cùng thất vọng và đã kiên quyết hủy hôn.

Nhiều nguồn tin cho hay, cuộc hôn nhân này được hai bên gia đình sắp đặt. Gia đình cô dâu ra sức khuyên can nhưng cô gái vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Cô cho rằng, cô không thể lấy một người không có kiến thức toán học cơ bản làm chồng. Cuối cùng hai bên gia đình đã thỏa thuận và đồng ý trả lại sính lễ.

bang cuu chuong 2
 Cô gái trẻ này cho biết cô không thể lấy một người không có kiến thức toán học cơ bản làm chồng

Hành động của cô gái trẻ này nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng quốc tế. Trước xã hội không đề cao vai trò của người phụ nữ, quyết định của cô gái trẻ này sẽ khiến nhiều người tại Ấn Độ biết cách tôn trọng phụ nữ hơn.

Tuyệt vọng trước đại dịch, cô con gái nhảy vào giàn thiêu khi hỏa táng người cha 73 tuổi qua đời vì COVID-19

Tuyệt vọng trước đại dịch, cô con gái nhảy vào giàn thiêu khi hỏa táng người cha 73 tuổi qua đời vì COVID-19

Một người cha 73 tuổi tại Ấn Độ qua đời vì COVID-19, cô con gái út nhất quyết đưa cha đi hỏa táng rồi bất ngờ nhảy vào biển lửa.

Xem thêm
Từ khóa:   trọng nam khinh nữ tôn trọng phụ nữ kiên quyết hủy hôn

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích