Bệnh viện quá tải, người dân Ấn Độ không dám đi khám bệnh, một bác sĩ không bằng cấp đã truyền nước cho bệnh nhân COVID-19 ngay bên lề đường.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay tại Ấn Độ đang rất khó kiểm soát, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải vì thiếu thuốc men và oxy trầm trọng. Nhiều người dân nhiễm COVID-19 không dám đến bệnh viện và tự ý điều trị theo một cách vô cùng “tự nhiên”.

Những lò hỏa táng tại Ấn Độ bị quá tải vì số người chết vì COVID-19 ngày một tăng cao

Mạng Hoàn Cầu cho biết, một đoạn video được đăng tải đã khiến người dân Ấn Độ và cộng đồng mạng quốc tế dậy sóng. Tại một vùng nông thôn cách Bhopal (thủ phủ bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) 200km, bệnh nhân COVID-19 nằm bên lề đường, họ kê một chiếc giường hoặc lót giấy rồi nằm lên. Sau đó người bệnh được một bác sĩ không bằng cấp truyền vào tĩnh mạch những chai dung dịch được treo trên những cành cây ở ven đường. Đây là cách được người dân địa phương “điều trị” COVID-19.

Đặc biệt, trong khi tình trạng COVID-19 đang hoành hành, nhưng người dân nơi đây không giữ khoảng cách khi giao tiếp và cũng không đeo khẩu trang. Những bệnh nhân COVID-19 của 10 làng xung quanh cũng được điều trị tại đây. Người dân trong làng nói với phóng viên rằng, họ sợ đến bệnh viện điều trị vì sẽ bị đưa vào phòng bệnh nhân COVID-19, ở đó có rất nhiều người chết.

Người dân ở một vùng quê của Ấn Độ tự 'điều trị' COVID-19 bằng cách riêng của mình

Nhân viên y tế Manish Kuril cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu những người xuất hiện các triệu chứng như ho, cảm thì nên đến bệnh viện làm xét nghiệm COVID-19, nếu không sẽ làm lỡ việc điều trị”. Tuy nhiên, khi sở y tế địa phương cử một đội y tế đến hiện trường thì các bệnh nhân và bác sĩ không bằng cấp đã không còn ở đó. Họ chỉ tìm thấy một chai dịch truyền đã hết ở bên đường.

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