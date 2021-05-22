Người dân Ấn Độ phẫn nộ trước cái chết của thiếu niên 17 tuổi, đau lòng khi biết được nguyên nhân cái chết

Thế giới 22/05/2021 17:54

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang ngày một phức tạp, một thiếu niên 17 tuổi đã đi bán rau ngoài giờ giới nghiêm và bị cảnh sát đánh chết.

Theo Sina, ngày 21/5 một cậu bé 17 tuổi ở bang Uttar Pradesh , Ấn Độ đã bị cảnh sát đánh chết vì vi phạm chính sách giờ giới nghiêm giữa lúc làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 đang tấn công nước này. Sau khi sự việc xảy ra, một cảnh sát đã bị đình chỉ công tác, một cảnh vệ còn lại bị sa thải.

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 Cậu thiếu niên 17 tuổi đã bị cảnh sát Ấn Độ đánh chết khi bán rau sau giờ giới nghiêm

India Today cho hay, theo lời kể của gia đình, khi đó cậu bé 17 tuổi đang bán rau ở ngoài nhà. Cậu bị một cảnh sát bắt đi và dùng gậy đánh đập. Sau đó, cậu thiếu niên này được đưa đến đồn cảnh sát và lại bị đánh đập một lần nữa. Khi tình trạng sức khỏe của cậu bé xấu đi, cậu đã được đưa đến một trung tâm y tế nhưng đã không qua khỏi. Người dân địa phương vô cùng phẫn nộ trước hành vi của cảnh sát. Họ đã tổ chức biểu tình để phản đối đồng thời yêu cầu chính quyền trừng trị những kẻ phạm tội và bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Trước làn sóng phản đối dữ dội của người dân, phía cảnh sát cho biết rằng một cảnh sát đã bị đình chỉ chức vụ, quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, ngoài ra một cảnh vệ cũng đã bị sa thải. Cảnh sát sẽ điều tra toàn bộ sự việc và những người có liên quan.

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 Dù chính quyền nhiều bang ở Ấn Độ đã ban hành luật giới nghiêm nhưng nhiều người dân vẫn phớt lờ quy định này

Chính quyền bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã thực hiện lệnh giới nghiêm trong thời gian dịch bệnh COVID-19 hoành hành để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Lệnh giới nghiêm sẽ kết thúc vào 7h sáng ngày 24/5. Mặc dù đã có những quy định rõ ràng nhưng nhiều người dân vẫn phớt lờ những quy định của chính quyền.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 lệnh giới nghiêm đại dịch Covid -19

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