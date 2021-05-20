Một người đàn ông Ấn Độ qua đời do bị sét đánh nhưng người nhà đã chôn anh ta trong một đống phân bò vài giờ đồng hồ với mong muốn người chết được hồi sinh.

Bác sĩ Premsukh Kerketta cho biết: “Chiều tối hôm qua, một nam thanh niên đã thiệt mạng do bị sét đánh. Người nhà của anh ấy đã cố gắng làm người thanh niên sống lại bằng cách chôn anh ta vào đống phân bò, vậy nhưng anh ta sớm đã qua đời”.

Nhiều người Ấn Độ tin rằng, nếu người chết vì sét đánh được chôn trong đống phân bò sẽ được hồi sinh

Ngày 20/5, India Today đưa tin, do sự tàn phá của cơn bão Tauktae, vùng Surguja của bang Chhattisgarh hứng chịu những trận mưa lớn và sấm chớp. Một người đàn ông 37 tuổi tên là Lakhanpur Mutki đã bị sét đánh trúng và qua đời. Sau khi nạn nhân bị sét đánh, gia đinh anh đã chôn Mutki trong đống phân bò nhiều giờ đồng hồ với mục đích “hồi sinh” người chết.

Không chỉ vậy, người dân Ấn Độ vẫn tin rằng nước tiểu bò và phân bò có thể giúp họ chống lại COVID-19

Vì mê tín và tin vào các phong tục tại địa phương, người nhà Mutki tin rằng, nếu một người chết do sét đánh được chôn hoàn toàn trong phân bò, người này sẽ được hồi sinh. Sau nhiều giờ được chôn trong đống phân bò, Mutki được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết anh đã sớm qua đời.

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