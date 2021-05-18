Người phụ nữ 40 tuổi ra tay sát hại hai đứa con sau khi nghe thấy một giọng nói yêu cầu mình giết người.
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Sự việc diễn ra tại bang Arizona, Mỹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này. Người phụ nữ Yui Inoue, 40 tuổi đã bị bắt vào thứ 7 tuần trước vì tội giết con gái 9 tuổi và con trai 7 tuổi. Cảnh sát cho biết, Inoue lái xe đến đồn cảnh sát lúc 7 giờ sáng ngày thứ 7 và nói với cảnh sát rằng cô ấy nghe thấy một giọng nói yêu cầu cô ấy giết con mình. Sau đó cảnh sát đã tìn thấy hai đứa trẻ chết trong nhà.
Cảnh sát cho biết, hai thi thể được đặt dưới thảm và bị thương khá nặng. Cơ thể có nhiều vết thương và vết cắt. Sau đó cảnh sát tìm được chiếc túi chứa quần áo trong xe của người phụ nữ, bên trong có một con dao cắt thịt dài 15cm. Con dao này chính là hung khí của vụ giết người.
Theo báo cáo, Yui Inoue nói rằng cô không tin mình đã giết hai con, cô không nhớ gì về chuyện này hết. Cảnh sát cho biết thêm, chồng của người phụ nữ được xác nhận là đã ra khỏi nhà vì tranh cãi với vợ vào lúc 0h30 sáng. Người đàn ông này cho biết, khi anh rời đi các con vẫn còn ngủ, khi đó anh không nghĩ rằng vợ anh sẽ làm hại các con.