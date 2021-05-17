Đưa bạn gái đi xét nghiệm DNA, nam thanh niên phát hiện bí mật động trời ‘mẹ vợ’ giấu kín suốt 30 năm

Thế giới 17/05/2021 14:42

Thân thế bạn gái vô tình bị phát hiện sau khi được bạn trai tặng gói xét nghiệm DNA, những bí mật xung quanh còn gay cấn hơn cả phim truyền hình.

Một bài viết được đăng trên Sohu và nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Một chàng trai người Mỹ đã khéo léo tặng bạn gái một gói xét nghiệm DNA. Trước khi đưa bạn gái đi xét nghiệm, bố mẹ cô gái đều hoàn toàn đồng ý. Vậy nhưng kết quả cuối cùng lại là một bí mật động trời khiến chàng trai tiến thoái lưỡng nan.

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 Vô tình tặng bạn gái gói xét nghiệm DNA, cặp đôi phát hiện bí mật động trời được cất giấu 30 năm

Sau khi có kết quả xét nghiệm DNA, trên báo cáo còn hiển thị rõ thông tin cô gái còn có một người chị em cùng cha khác mẹ nữa. Tuy nhiên trên thực tế cô gái là con một, làm gì có chị em gái nào khác. Phát hiện điều gì đó không ổn, đôi bạn trẻ tiến hành điều tra về người chị em chưa từng biết mặt này. Quả thực kỳ lạ, cô gái nhận ra một vài người bạn chung trên trang cá nhân với người này. Nhờ sự giúp đỡ của bố, cô đã biết tên một vài người trong số họ.

Có lẽ đã đoán biết được sự tình, cô gái gọi điện cho mẹ và thẳng thắn hỏi rằng, ngoài cô ra bà còn có đứa con nào khác không? Bà mẹ cười và nhanh chóng phủ nhận, vậy nhưng khi được hỏi mẹ có quen John Smith không, mẹ cô lập tức không nói gì nữa.

Sau một hồi im lặng, người mẹ hỏi cô gái tại sao lại nhắc đến người này. Cô gái cho biết xét nghiệm DNA cho thấy cô còn có một người chị em cùng cha khác mẹ nữa và John Smith chính là cha cô. Đến lúc này, người mẹ mới hỏi con gái đã nói chuyện này với bố chưa, cô gái cho biết vẫn chưa nói với bố thì bà bắt đầu giải thích tường tận cho con gái nghe mọi chuyện.

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 Dù biết đã mang thai với bạn trai cũ nhưng mẹ cô gái vẫn quyết định giấu giếm chuyện này

Thì ra bố và mẹ cô gái đã từng chia tay trong một thời gian ngắn, trong thời gian này, mẹ cô qua lại với bạn trai cũ John Smith. Sau đó bố mẹ cô lại làm hòa với nhau nhưng mẹ cô phát hiện đã có thai với bạn trai cũ. Không muốn hủy hoại mối quan hệ giữa hai người, mẹ cô gái đã giấu giếm chuyện này suốt 30 năm trời.

Nếu biết trước kết quả như thế này, chắc chắn chàng trai người Mỹ kia đã không tặng bạn gái gói xét nghiệm DNA. Vậy nhưng cũng nhờ nó mà cô gái đã biết được thân thế của mình và bí mật mẹ cô cất giấu 30 năm trời. Hiện tại, anh không biết phải đối diện với bố mẹ vợ tương lai thế nào khi mẹ vợ tiếp tục muốn giấu bố vợ.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng bí mật động trời kết quả xét nghiệm DNA

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