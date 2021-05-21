Từng lên mạng nhờ trợ giúp tìm giường ICU, nữ giảng viên đại học vẫn qua đời vì COVID-19, đau lòng hơn, cô không hề hay biết mẹ cô cũng đã mất vì nhiễm SARS-CoV-2.

Mạng Hoàn Cầu cho biết, ngày 17/5 một nữ trợ lý của giáo sư đại học tại Ấn Độ đã qua đời vì nhiễm COVID-19. Một tuần trước đây, cô từng lên mạng nhờ sự trợ giúp để tìm được một chiếc giường ICU.

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Ngày 20/5, truyền thông Ấn Độ cho hay, Nabira 38 tuổi đang giảng dạy tại một trường đại học của Ấn Độ đã qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2. Trước ngày 20/4, Nabira luôn giúp sinh viên của mình sửa luận văn. 10 ngày trước khi Nabira mất, mẹ cô cũng qua đời vì nhiễm COVID-19 còn bố cô cũng phải nhập viện vì nhiễm trùng.

Người thân và bạn bè của Nabira tiết lộ rằng cô không biết tin tức gì về cái chết của mẹ cô. Khi còn sống, cô rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bố mẹ mình. Ngày 2/5, Nabira đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Nếu cứ tiếp tục thế này, ít nhất ở New Dehli sẽ không có ai sống sót”. Ngày 4/5, cô tiếp tục đăng nội dung: “Ở đâu có giường ICU? Tôi cần một cái giường”.

Trước khi qua đời, Nabira từng đăng trên trang cá nhân muốn tìm một chiếc giường ICU

Các sinh viên của Nabira cho biết, sau khi biết được tình trạng sức khỏe của cô giáo, các sinh viên đã đến nhà của Nabira và giúp cô tìm giường bệnh ở các bệnh viện. Bên cạnh đó các sinh viên còn sắp xếp việc điều trị cho mẹ của Nabira. Các sinh viên của Nabira nói rằng cô là một giáo viên tốt, luôn tràn ngập tình yêu thương và thích làm thơ.

Ngày 7/5, các sinh viên đã tổ chức tang lễ cho mẹ của Nabira. Trong khi đó, Nabira không biết thông tin mẹ cô đã mất, đến tối ngày 17/5 Nabira cũng qua đời vì bị nhiễm COVID-19.

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