Rùng mình: ‘Mộ tập thể' chôn hàng nghìn xác chết Covid-19 ven sông Hằng lộ thiên sau mưa lớn, mùi tử thi ở khắp nơi

Thế giới 20/05/2021 14:15

Đa phần các thi thể trên đều là của các bệnh nhân chết do Covid-19. Sự nghèo khó khiến gia đình họ không thể làm lễ hỏa táng cho người thân của mình.

Tờ India Today đưa tin vào ngày 18/5, một trận mưa lớn đã cuốn trôi lớp đất đá trên mặt bờ sông Hằng, đoạn qua thành phố Prayahraj ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ làm lộ ra hàng trăm thi thể được bọc vải màu nghệ hoặc đắp chiếu. Những xác chết này được cho là thi thể của bệnh nhân tử vong vì Covid-19.

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Nhiều xác chết trên bờ sông Hằng lộ ra sau trận mưa lớn - Ảnh: Internet

Sau lễ hội Holi, bệnh nhân nhiễm Covid-19 của Ấn Độ tăng lên một cách chóng mặt. Trung bình mỗi ngày, số ca dương tính mới ở đất nước này là gần 300.000 người dẫn đến việc nhiều người chết hơn và việc mai táng cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Nhiều người Ấn Độ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này mới nhận ra sự khắc nghiệt của dịch bệnh. Theo một nguồn tin tại địa phương, đã có hơn 1.000 thi thể được chôn trong phù sa hai bên bờ sông Hằng đoạn qua thành phố Prayahraj (bang Uttar Pradesh).

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Hơn 2000 xác chết được được tìm thấy dọc bờ sông Hằng tại Ấn Độ - Ảnh: Internet

Để lý giải cho sự việc này, phóng viên tờ Indian Express (Ấn Độ) đã phỏng vấn một số gia đình có thân nhân bị nhiễm Covid-19 vừa qua đời để hỏi lý do cho việc chôn cất cạnh sông Hằng. Nhiều câu trả lời đưa ra, trong đó, không có khả năng chi trả cho một gói hỏa táng là câu trả lời thường xuyên nhất. Khi mà càng nhiều người chết, giá tiền một gói hỏa táng theo nghi thức đạo Hindu càng leo thang và hiện có giá 15.000 - 20.000 Rs (khoảng 4,6-6,2 triệu đồng). Những người nghèo không có khả năng chi trả khoản tiền này và họ đang chọn cách chôn cất dọc sông dẫn đến việc khi mưa to, nhiều thi thể bị lộ ra.

Một người làm ở đài hóa thân chia sẻ: “Mọi thứ thật khó tin, tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì kinh khủng đến thế. Trong không khí ngập tràn mùi xác chết, chúng tôi phải dùng thuyền kéo từng thi thể vào bờ. Thật đáng buồn!”

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Đa phần các xác chết được chôn ở đây đếu xuất thân từ những gia đình nghèo, không có khả năng chi trả cho việc hỏa táng - Ảnh: Internet

Việc phải xử lý nhiều xác chết đến vậy trong một thời gian ngắn gây ra sự quá tải cho giới chức địa phương. Dự kiến, một số thi thi thể sẽ được đem đi hỏa thiêu, số còn lại sẽ được chôn cất sâu hơn dưới cát.

Theo thống kê của tờ Tribune India, đã có hơn 2.000 xác chết được tìm thấy ở các bãi tha ma tự phát dọc sông Hằng. Ngoài hơn 1.000 thi thể ở thành phố Prayahraj nói trên, người ta còn phát hiện 900 thi thể trên bờ sông Hằng ở Unnao, 350 thi thể ở Kannauj, 400 thi thể ở Kanpur và 280 thi thể ở Ghazipur.

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Cận cảnh 'mộ tập thể' ven sông Hằng tại Ấn Độ - Ảnh: Internet

Để giải quyết tình trạng này, cảnh sát tại các địa phương ở bang Uttar Pradesh phải tuần tra liên tục dọc theo sông Hằng để ngăn chặn việc chôn cất xác chết trái phép. Ngoài ra, giới chức địa phương liên tục dùng loa tuyên truyền, kêu gọi những gia đình có người chết, đặc biệt là chết vì Covid-19 không chôn cất thi thể ven sông Hằng.

Theo báo cáo mới nhất của Ấn Độ về số ca tử vong và mắc mới Covid-19, trung bình mỗi ngày có 307.913 ca mắc mới cùng 4150 người chết từ ngày 12 -18/5. Chỉ trong vòng một tháng qua, số ca mắc Covid-19 của Ấn độ đã tăng gấp 3 lần, còn số ca tử vong tăng gấp 6 lần, con số thể hiện sự tàn phá nặng nề của dịch bệnh.

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