Sốc: Chỉ trong 1 ngày, 50 bác sỹ Ấn Độ đã thiệt mạng vì Covid-19, có người bất ngờ tử vong sau vài giờ dương tính

Thế giới 18/05/2021 11:09

Tại Ấn Độ, tổng cộng đã có gần 1.000 bác sĩ trên khắp Ấn Độ đã mất mạng vì Covid-19 cho đến nay.

Theo NDTV, Anas Mujahid, 26 tuổi, một bác sĩ nội trú cơ sở tại Bệnh viện Guru Teg Bahadur ở New Delhi đã chết trong vòng vài giờ sau khi kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Anh là người trẻ nhất trong số 244 bác sĩ đã mất mạng vì dịch bệnh trong làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ năm nay. Năm ngoái, 736 bác sĩ đã mất mạng trong đợt dịch đầu tiên. Tổng cộng, đã có gần 1.000 bác sỹ trên khắp Ấn Độ thiệt mạng vì Covid-19. 

Sốc: Chỉ trong 1 ngày, 50 bác sỹ Ấn Độ đã thiệt mạng vì Covid-19, có người bất ngờ tử vong sau vài giờ dương tính - Ảnh 1
Gần 1.000 bác sỹ trên khắp Ấn Độ thiệt mạng vì Covid-19

Một tuần đã trôi qua, nhưng bạn và đồng nghiệp của Anas Mujahid, như bác sĩ Aamir Sohail vẫn đang đau buồn vì sự ra đi của anh. Được biết, Mujahid có các triệu chứng nhẹ như đau họng và được xác nhận mắc Covid-19. Không lâu sau khi nhận kết quả, Mujahid gục xuống tại chỗ và qua đời do xuất huyết não. 

Bác sĩ Aamir Sohail cho biết: "Thật là sốc. Anh ấy không hề mắc bệnh đi kèm. Cha mẹ anh ấy cũng nói với chúng tôi rằng anh ấy chưa bao giờ phải đối mặt với bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Chúng tôi không thể hiểu nó xảy ra như thế nào".

Theo ông Sohail, cả Mujahid, ông và nhiều nhân viên y tế trong viện vẫn chưa được tiêm chủng: "Anh ấy chưa được tiêm phòng. Nhiều đồng nghiệp ở đây, bao gồm cả tôi, đã không tiêm vắc xin. Quá trình tiêm vắc xin của chúng tôi mất nhiều thời gian. Chúng tôi phải thông báo cho cấp trên và xin chữ ký của họ. Mujahid đã định tiêm vaccine trong vài ngày tới".

Sốc: Chỉ trong 1 ngày, 50 bác sỹ Ấn Độ đã thiệt mạng vì Covid-19, có người bất ngờ tử vong sau vài giờ dương tính - Ảnh 2
Số bác sỹ thực tế chết vì dịch Covid-19 có thể cao hơn nhiều so với thống kê của IMA - Ảnh: TTXVN

Được biết, bản thân Sohail cũng mắc COVID-19 vào tháng trước nhưng giờ đã hồi phục. Do dó, ông không hiểu tại sao một đồng nghiệp vẫn còn trẻ, khỏe mạnh như Mujahid lại ra đi đột ngột như vậy. 

Theo Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA), chỉ riêng trong ngày 16/5, đã có 50 bác sỹ thiệt mạng vì Covid-19. 

Được biết, 5 tháng sau khi Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà, chỉ có khoảng 66% nhân viên y tế được chích ngừa đầy đủ. IMA cho biết họ đang làm mọi cách để khuyến khích các bác sỹ tiêm chủng. 

Tiến sĩ Jayesh Lele, Tổng thư ký của IMA nói: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng số lượng các bác sỹ đang thiếu hụt và họ phải làm việc quá sức. Đôi khi họ phải làm việc 48 giờ liên tục mà không hề nghỉ ngơi". 

Nhiều chuyên gia cho rằng số bác sỹ thực tế chết vì dịch Covid-19 có thể cao hơn nhiều so với thống kê của IMA. Hiện tại, Ấn Độ hiện có hơn 1,2 triệu bác sỹ, tuy nhiên chỉ 350.000 người là thành viên của IMA. 

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