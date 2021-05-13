Dịch bệnh hoành hành ở Ấn Độ khiến số người chết tăng vô số kể. Mới đây, câu chuyện tâm sự từ một nam tình nguyện viên hốt tro cốt của bệnh nhân Covid-19 tại đất nước này khiến mạng xã hội xôn xao.

Trong loạt ảnh từ Reuters, tại lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ, tình nguyện viên Ashish Kashyap đang cẩn thận xúc tro cốt của những bệnh nhân Covid-19 vô thừa nhận cho vào bao tải. Lò hỏa táng này cũng là nơi các giàn hỏa thiêu cháy suốt ngày đêm vì số ca tử vong tăng cao. Những bao tải đựng hài cốt được chất đống Sau đó, anh Kashyap sẽ đem những tro cốt này rải xuống sông Hằng. Sở dĩ có tình trạng này vì thân nhân của của nhiều bệnh nhân tử vong vì Covid-19 không dám thu nhặt tro cốt của họ sau khi hỏa táng vì sợ sẽ bị nhiễm Covid-19 ở nơi đông người.

Tình nguyện viên Kashyap chia sẻ: "Trong đại dịch, thân nhân của những bệnh nhân này đã bỏ rơi họ. Tuy nhiên, tổ chức của chúng tôi thu nhặt tro cốt ở tất cả các lò hỏa táng và thực hiện nghi lễ cuối cùng ở Haridwar để họ được cứu rỗi". Theo truyền thống, những người theo đạo Hindu có tục lệ hỏa thiêu người chết rồi đem tro cốt rải xuống những dòng sông được cho là linh thiêng, hoặc những nơi quan trọng đối với người đã khuất.

Hài cốt sẽ được rải trên sông Hằng sau đó Nguồn tin cho biết thêm, anh Kashyap và nhóm tình nguyện Shri Deodhan Sewa Samiti sẽ thu nhặt tro cốt, mảnh xương của những người bệnh Covid-19 đã chết, sau đó đem rửa cẩn thận bằng sữa và nước rồi cầu nguyện cho người đã khuất. Vào tháng 9 tới đây, họ sẽ đưa tro cốt đến thánh địa Haridwar bên bờ sông Hằng, sau đó thực hiện nghi lễ tôn giáo trong vòng 15 ngày. Những người theo đạo Hindu tin rằng nghi lễ truyền thống này sẽ giúp người chết được cứu rỗi khỏi vòng luân hồi của sự sống và cái chết. Ashish Kashyap, một tình nguyện viên của tổ chức phi lợi nhuận Shri Devouthan Sewa Samiti, vừa nằm nghỉ sau khi thu thập tro cốt vô thừa nhận của các bệnh nhân Covid-19 Anh Vijay Sharma, 1 thành viên khác của nhóm cho biết, công việc thu thập tro cốt đã được nhóm thực hiện trong gần 2 thập kỷ cho những thi thể vô thừa nhận hoặc những người quá nghèo. Năm 2020, họ đã thu nhặt tro cốt của 3.700 người. Năm nay, con số được dự đoán sẽ cao hơn năm ngoái rất nhiều lần.

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