Tài xế xe cứu thương lén lút vứt hàng loạt thi thể bệnh nhân Covid-19 xuống sông Hằng một cách vô cảm, cộng đồng Ấn Độ phẫn nộ tột cùng

Thế giới 12/05/2021 12:06

Cộng đồng Ấn Độ nảy lên làn sóng phẫn nộ khi tài xế xe cứu thương ngang nhiên thả các thi thể bệnh nhân Covid-19 xuống sông.

Theo truyền thông Ấn Độ, mới đây, nghị sĩ bang Bihar, Janardhan Singh Sigriwal đã đưa ra lời cáo buộc khi nhiều xe cứu thương đã bị bắt gặp thả thi thể của các bệnh nhân Covid-19 từ trên cầu Jaiprabha Setu, thuộc quận Saran, xuống sông. Nghị sĩ thúc giục chính quyền Saran ngay lập tức có hành động cấm các tài xế cứu thương tiếp tục tiếp diễn hành động này. 

Theo người dân địa phương, không chỉ ở bang Bihar, các tài xế xe cứu thương và nhân viên y tế ở bang Uttar Pradesh cũng có hành động thả thi thể bệnh nhân Covid-19 xuống sông Hằng.

Giữa lúc "đại hồng thủy" Covid-19 đang "nhấn chìm" hệ thống y tế tại Ấn Độ, các lò hỏa táng quá tải, người dân thiếu gỗ thậm chí không có chi phí để hỏa táng người thân được cho là nguyên nhân của việc ngày càng xuất hiện thêm thi thể bệnh nhân nhiễm virus trôi dạt trên sông Hằng.

Hôm qua 11/5, chính quyền quận Buxar, bang Bihar thông báo đã vớt được 71 thi thể liên quan tới tình trạng này. Trong khi đó, có ít nhất 25 thi thể cũng được tìm thấy ở quận Ghazipur, bang Uttar Pradesh lân cận.

Giữa lúc này, giới chức địa phương xác nhận, không có chuyện thi thể bệnh nhân Covid-19 bị thả xuống sông do "giá củi hỏa táng cao cắt cổ". Một quan chức chia sẻ: "Các khu hỏa táng vẫn đủ củi và trung bình mỗi ngày hỏa thiêu khoảng 6-8 thi thể".

Tài xế xe cứu thương lén lút vứt hàng loạt thi thể bệnh nhân Covid-19 xuống sông Hằng một cách vô cảm, cộng đồng Ấn Độ phẫn nộ tột cùng - Ảnh 1
Các thi thể được tìm thấy trên sông Hằng trong nhiều ngày qua 

Hiện tại, chính quyền ở Bihar và Uttar Pradesh đang đổ lỗi cho nhau về các thi thể trôi trên sông đang gây phẫn nộ trong xã hội. Aman Samir, người đứng đầu huyện Buxar đã phủ nhận các thi thể này được thả từ Buxar và cho rằng, thi thể dạt xuống hạ lưu từ huyện Ghazipur, bang Uttar Pradesh. Ngược lại, lãnh đạo huyện Ghazipur lại phủ nhận chuyện này. 

Theo phong tục truyền thống, một số người Ấn Độ thường nhét đá vào thi thể rồi thả xuống sông Hằng, song, cơ quan chức trách xác nhận số thi thể trôi sông tăng chóng mặt trong thời gian gần đây, khi Ấn Độ đối mặt làn sóng Covid-19 thảm khốc.

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