Trước vụ 'chia tay' chấn động của Bill Gates - Melinda, đây là 5 vụ ly hôn tốn kém nhất mọi thời đại

Thế giới 08/05/2021 20:23

Cuộc ly hôn "tỷ đô" của Bill Gates và Melinda Gates sau 27 năm chung sống đang khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Thế nhưng ít ai để ý, trước cuộc chia tay của cặp đôi tỷ phú này, từng có 5 vụ ly hôn "tiền tỷ" khác cũng thu hút truyền thông không kém.

Sau 27 năm chung sống, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, 65 tuổi và vợ Melinda Gates, 56 tuổi, đã tạo nên một cơn "địa chấn" trên toàn thế giới khi tuyên bố ly hôn sau thời gian "suy nghĩ rất nhiều". 

Theo NDTV, với khối tài sản ước tính 130 tỷ USD, Bill và Melinda Gates chắc chắn sẽ nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho những cuộc ly hôn tốn kém nhất từ ​​trước đến nay. Hiện các điều khoản ly hôn vẫn chưa được tiết lộ với truyền thông. Tuy nhiên, cả hai cho biết, họ sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong các vấn đề từ thiện thông qua Quỹ Bill và Melinda Gates của cặp đôi. 

Bill Gates 2
Thời điểm hiện tại, vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill và Melinda Gates đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Trước Bill và Melinda Gates, từng có 5 vụ ly hôn "tiền tỷ" cũng thu hút sự quan tâm không kém từ dư luận. Cụ thể:  

1/ Jeff Bezos và MacKenzie Scott 

Bill Gates 2

Vào tháng 7 năm 2019, tỷ phú sáng lập Amazon và vợ tuyên bố chia tay sau 25 năm chung sống. Cuộc ly hôn đã khiến MacKenzie Scott trở thành người phụ nữ giàu thứ ba thế giới. Cho đến nay, cuộc chia tay này được coi là vụ ly hôn tốn kém nhất từ ​​trước đến nay khi Bezos phải chia tay 36 tỷ USD tài sản của mình. Vào tháng 3 năm nay, bà Scott đã tái hôn với một giáo viên khoa học ở Seattle. 

2/ Jocelyn và Alec Wildenstein 

Bill Gates 3

Đây là vụ ly hôn đắt giá nhất trong những năm 1990, mang lại cho "miêu nữ" Jocelyn Wildenstein số tiền 2,5 tỷ đô la - một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Để chiều theo ý muốn của chồng, bà từng thực hiện hàng hoạt ca phẫu thuật thẩm mỹ, thế nhưng ngoại hình sau cùng lại khiến bà giống như một "miêu nữ" - và được xem như thảm họa của "dao kéo". Mối tình của cặp đôi trở nên tồi tệ sau khi Jocelyn phát hiện ra người chồng tỷ phú buôn tranh, ông Alec Wildenstein, đã lừa dối mình. 

Sau khi nhận 2,5 tỷ đô la này, nhiều khả năng bà đã cạn kiệt tài sản đến "trắng tay" và nộp đơn phá sản vào năm 2018. 

3/ Elon và Justine Musk 

Bill Gates 4

Sau thời gian tìm hiểu từ khi còn học đại học, tỷ phú CEO Tesla đã kết hôn với Justine Musk trong 8 năm và cho đến năm 2008, họ có với nhau 6 người con. Musk đã mô tả cách họ chia sẻ quyền nuôi con chung như thế nào. Ông cho biết mình trả các hóa đơn cho bảo mẫu của bọn trẻ và cũng gửi cho Justine 20.000 đô la mỗi tháng sau thuế. Ngoài việc trao cho bà ngôi nhà Bel Air của họ, ông ta còn tuyên bố việc chia tay đã khiến ông mất trung bình 170.000 đô la hóa đơn pháp lý hàng tháng. 

Elon Musk đã ly hôn với nữ diễn viên Talulah Riley hai lần. Lần đầu tiên, ông chia tay Riley vào năm 2012. Lúc này, cô đã ra đi với 4,2 triệu USD. Nhưng sau đó, họ đã hòa giải và kết hôn lại một năm sau đó. Ông Musk lại đệ đơn ly hôn với cô vào năm 2015 và đồng ý với khoản tiền trị giá 16 triệu USD, theo New York Post chia sẻ. 

4/ Bernie và Slavica Ecclestone 

Bill Gates 5

Ông chủ cũ của giải đua xe F1 - Bernie Ecclestone đã ly hôn với người mẫu Armani người Croatia sau 24 năm chung sống vào năm 2009. Không có thông tin chi tiết nhưng Bernie Ecclestone được cho là đã trả khoảng 1,2 tỷ USD cho vợ cũ của mình, tờ The Sun đưa tin.

5/ Tiger Woods và Elin Nordegren 

Bill Gates 6

Huyền thoại golf Tiger Woods gặp người mẫu Thụy Điển Elin Nordegren tại Giải vô địch mở rộng năm 2001. Họ đã kết hôn 3 năm sau đó tại Barbados. Tuy nhiên, vào năm 2009, cuộc hôn nhân tan vỡ sau khi có tin về việc Tiger Woods ngoại tình với một người quản lý hộp đêm. Elin Nordegren ly hôn Woods một năm sau với số tiền được chia là 110 triệu USD. 

Nữ phiên dịch viên đa tài người Trung Quốc là ‘tiểu tam’ phá hoại cuộc hôn nhân 27 năm của tỉ phú Bill Gates và vợ?

Nữ phiên dịch viên đa tài người Trung Quốc là ‘tiểu tam’ phá hoại cuộc hôn nhân 27 năm của tỉ phú Bill Gates và vợ?

Ngoài người yêu cũ, lý do dẫn đến vụ “ly hôn thế kỷ” của tỉ phú Bill Gates còn được cho là có sự xuất hiện của "tiểu tam" - một nữ phiên dịch viên người Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   ly hôn cuộc ly hôn của tỷ phú Bill Gates và vợ tỷ phú Bill Gates ly hôn

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích