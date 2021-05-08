Trước vụ 'chia tay' chấn động của Bill Gates - Melinda, đây là 5 vụ ly hôn tốn kém nhất mọi thời đại

Theo NDTV, với khối tài sản ước tính 130 tỷ USD, Bill và Melinda Gates chắc chắn sẽ nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho những cuộc ly hôn tốn kém nhất từ ​​trước đến nay. Hiện các điều khoản ly hôn vẫn chưa được tiết lộ với truyền thông. Tuy nhiên, cả hai cho biết, họ sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong các vấn đề từ thiện thông qua Quỹ Bill và Melinda Gates của cặp đôi.

Sau 27 năm chung sống, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates , 65 tuổi và vợ Melinda Gates, 56 tuổi, đã tạo nên một cơn "địa chấn" trên toàn thế giới khi tuyên bố ly hôn sau thời gian "suy nghĩ rất nhiều".

Vào tháng 7 năm 2019, tỷ phú sáng lập Amazon và vợ tuyên bố chia tay sau 25 năm chung sống. Cuộc ly hôn đã khiến MacKenzie Scott trở thành người phụ nữ giàu thứ ba thế giới. Cho đến nay, cuộc chia tay này được coi là vụ ly hôn tốn kém nhất từ ​​trước đến nay khi Bezos phải chia tay 36 tỷ USD tài sản của mình. Vào tháng 3 năm nay, bà Scott đã tái hôn với một giáo viên khoa học ở Seattle.

2/ Jocelyn và Alec Wildenstein

Đây là vụ ly hôn đắt giá nhất trong những năm 1990, mang lại cho "miêu nữ" Jocelyn Wildenstein số tiền 2,5 tỷ đô la - một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Để chiều theo ý muốn của chồng, bà từng thực hiện hàng hoạt ca phẫu thuật thẩm mỹ, thế nhưng ngoại hình sau cùng lại khiến bà giống như một "miêu nữ" - và được xem như thảm họa của "dao kéo". Mối tình của cặp đôi trở nên tồi tệ sau khi Jocelyn phát hiện ra người chồng tỷ phú buôn tranh, ông Alec Wildenstein, đã lừa dối mình.

Sau khi nhận 2,5 tỷ đô la này, nhiều khả năng bà đã cạn kiệt tài sản đến "trắng tay" và nộp đơn phá sản vào năm 2018.

3/ Elon và Justine Musk

Sau thời gian tìm hiểu từ khi còn học đại học, tỷ phú CEO Tesla đã kết hôn với Justine Musk trong 8 năm và cho đến năm 2008, họ có với nhau 6 người con. Musk đã mô tả cách họ chia sẻ quyền nuôi con chung như thế nào. Ông cho biết mình trả các hóa đơn cho bảo mẫu của bọn trẻ và cũng gửi cho Justine 20.000 đô la mỗi tháng sau thuế. Ngoài việc trao cho bà ngôi nhà Bel Air của họ, ông ta còn tuyên bố việc chia tay đã khiến ông mất trung bình 170.000 đô la hóa đơn pháp lý hàng tháng.

Elon Musk đã ly hôn với nữ diễn viên Talulah Riley hai lần. Lần đầu tiên, ông chia tay Riley vào năm 2012. Lúc này, cô đã ra đi với 4,2 triệu USD. Nhưng sau đó, họ đã hòa giải và kết hôn lại một năm sau đó. Ông Musk lại đệ đơn ly hôn với cô vào năm 2015 và đồng ý với khoản tiền trị giá 16 triệu USD, theo New York Post chia sẻ.

4/ Bernie và Slavica Ecclestone

Ông chủ cũ của giải đua xe F1 - Bernie Ecclestone đã ly hôn với người mẫu Armani người Croatia sau 24 năm chung sống vào năm 2009. Không có thông tin chi tiết nhưng Bernie Ecclestone được cho là đã trả khoảng 1,2 tỷ USD cho vợ cũ của mình, tờ The Sun đưa tin.

5/ Tiger Woods và Elin Nordegren

Huyền thoại golf Tiger Woods gặp người mẫu Thụy Điển Elin Nordegren tại Giải vô địch mở rộng năm 2001. Họ đã kết hôn 3 năm sau đó tại Barbados. Tuy nhiên, vào năm 2009, cuộc hôn nhân tan vỡ sau khi có tin về việc Tiger Woods ngoại tình với một người quản lý hộp đêm. Elin Nordegren ly hôn Woods một năm sau với số tiền được chia là 110 triệu USD.