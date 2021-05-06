Nữ phiên dịch viên đa tài người Trung Quốc là ‘tiểu tam’ phá hoại cuộc hôn nhân 27 năm của tỉ phú Bill Gates và vợ?

Bên cạnh bà Ann Winblad – bạn gái cũ của Bill Gates thì nữ phiên dịch viên xinh đẹp người Trung Quốc Shelly Wang cũng bị “réo tên” trong vụ ly hôn này. Được biết, cô Shelly Wang hiện vẫn độc thân và đang sống ở thành phố Seattle của Mỹ. Cô là phiên dịch viên đang làm việc cho Quỹ Bill & Melinda Gates.

Những ngày qua, truyền thông thế giới “chấn động” trước thông tin tỉ phú Bill Gates và bà Melinda bất ngờ thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Có nhiều đồn đoán xung quanh việc ly hôn này, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là do Bill Gates có người khác khiến cho cuộc hôn nhân của họ rạn nứt không thể cứu vãn.

"Ban đầu tôi nghĩ tin đồn không có căn cứ này sẽ tự biến mất, nhưng tôi không ngờ càng ngày nó lại càng lan rộng thế này. Cảm ơn các bạn đã lo lắng cho tôi bằng việc gửi những tin nhắn cá nhân trong 24 giờ qua, và cả những người bạn đã giúp tôi đập tan tin đồn" – cô Wang viết bằng tiếng Trung trên tài khoản Weibo.

Mạng xã hội Trung Quốc “rần rần” loan tin cô Shelly Wang chính là kẻ thứ ba chen chân vô gia đình Bill Gates. Ngày 5/5 vừa qua, cô Shelly Wang đã đăng tải dòng trạng thái về sự việc này trên Weibo. Cô cho biết, những thông tin về việc cô có mối quan hệ mờ ám với Bill Gates khiến cho ông Bill ly dị vợ là "những tin đồn không có căn cứ".

Shelly Wang lên tiếng thanh minh trên mạng xã hội Weibo - Ảnh: Internet

Li Donglei, một người bạn của Shelly Wang đã rất sốc khi biết đến tin đồn này và đã thẳng thắn khẳng định về cô Shelly Wang rằng: "Cô ấy từng là đồng nghiệp của tôi, cô ấy là một cô gái trong sạch và là người tôi ngưỡng mộ. Tôi không tin cô ấy lại đi chen chân vào hôn nhân của người khác. Linh cảm của tôi cho biết cô ấy không làm mấy chuyện như thế đâu".

Nữ phiên dịch viên xinh đẹp bất ngờ bị 'réo tên' vô cuộc ly hôn 'chấn động toàn cầu' - Ảnh: Internet

Được biết, cô Shelly Wang là người gốc Quảng Châu, Trung Quốc và đã di cư sang Mỹ. Hiện cô đang sống ở thành phố Seattle và còn độc thân. Cô là một người rất năng động, một phiên dịch chuyên nghiệp. Shelly Wang đang làm việc tại Khoa Quản lý của Đại học Yale, Khoa Kinh Doanh của Đại học Havard cũng như Quỹ Bill & Melinda Gates.

Hiện cô Shelly Wang vẫn đang độc thân - Ảnh: Internet

Shelly Wang đã theo học Đại học Brigham Young University và sau đó nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Quản lý Kinh Tế và Kinh doanh vào năm 2007. Từ năm 2006 đến năm 2008, cô sở hữu một nhà hàng ở Provo, Utah mang tên Four Seasons Hot Pot & Dumplings, theo thông tin từ tài khoản LinkedIn của cô, hiện đã bị xóa.

Ngoài ra, nữ phiên dịch viên xinh đẹp này còn thử sức ở những lĩnh vực rất khác. Cô từng làm tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Delta Airlines và thường làm việc trên các chuyến bay giữa Mỹ và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Bên cạnh đó, với ước mơ chinh phục bầu trời, cách đây 2 năm, Shelly Wang còn tham gia học 1 khóa học đào tạo phi công và đã nhận được bằng chứng nhận.

Shelly Wang không chỉ là cô nàng xinh đẹp mà còn rất năng động và đa tài - Ảnh: Internet

Phiên dịch viên xinh đẹp của Bill Gates quả là một cô gái xinh đẹp, năng động và rất đa tài. Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh tin đồn về quan hệ mờ ám giữa cô và tỉ phú Bill Gates là thật.