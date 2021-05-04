Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn, khối tài sản 130 tỷ USD sẽ được phân chia thế nào?

Thế giới 04/05/2021 08:41

Cặp vợ chồng tỷ phú giàu bậc nhất thế giới Bill Gates và Melinda Gates vừa thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Trước khi ly hôn, họ có cùng nhau số tài sản 130 tỷ đô la Mỹ và một quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation 43,3 tỷ đô la Mỹ.

Động thái bất ngờ của tỷ phú Bill Gates và vợ khiến nhiều cư dân mạng hoang mang. Cụ thể ngày 3/5 vừa qua, cả 2 cùng tuyên bố đăng trên tài khoản Twitter: "Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ của mình, chúng tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân".

Thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, bởi trước đó cả hai không hề đề cập gì về việc rạn nứt trong hôn nhân. Ngoài ra, điều khiến cả thế giới chú ý hơn cả là họ sẽ phân chia khối tài sản 130 tỷ đô la Mỹ như thế nào. Hoặc liệu họ có ký hợp đồng tài sản trước hôn nhân hay không? Tuy nhiên, đây sẽ là một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử.

vo chong ty phu 1
Cả 2 cùng chia sẻ thông tin ly hôn trên tài khoảng Twitter ngày 3/5 - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc đời tư, điều khiến nhiều người quan tâm nhất chính là khối tài sản tỷ đô mà họ đã cùng nhau gây dựng. Theo danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố đầu tháng 4 vừa qua, Bill Gates hiện sở hữu khối tài sản trị giá 124 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phiếu Microsoft và có thêm 26 tỷ USD riêng.

Bà Melinda Gates cũng gây được tiếng vang lớn trong giới doanh nhân vào năm 2015, bà thành lập Pivotal Ventures, một công ty đầu tư tập trung vào phụ nữ. Sau đó, xuất bản cuốn sách "Khoảnh khắc của thăng hoa" năm 2019, tập trung vào trao quyền cho phụ nữ được rất nhiều người trên toàn thế giới ủng hộ.

vo chong ty phu 2
Bà Melinda gây được tiếng vang khi xuất bản quyển sách 'Khoảnh khắc của thăng hoa' vào năm 2019 - Ảnh: Internet

Được biết, tỷ phú Bill Gates và vợ cùng là chủ tịch và người được ủy thác của tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, Quỹ Bill và Melinda Gates, có trụ sở tại Seattle, bang Washington, do chính họ thành lập năm 2000. Theo số liệu mới nhất vừa được công bố, cuối năm 2019 đầu năm 2020, quỹ này có tài sản ròng lên đến 43,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, dù thông báo ly hôn nhưng cả Bill Gates và Melinda Gates cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau cống hiến và duy trì cho quỹ từ thiện này ngày một lớn mạnh: "Trong 27 năm qua, chúng tôi đã nuôi dạy ba người con tuyệt vời và xây dựng một tổ chức hoạt động trên toàn thế giới để giúp tất cả mọi người có cuộc sống lành mạnh, hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh đó và sẽ tiếp tục công việc cùng nhau tại quỹ, nhưng không còn tin rằng có thể chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời".

vo chong ty phu 3
Theo số liệu mới nhất vừa được công bố, cuối năm 2019 đầu năm 2020, quỹ này có tài sản ròng lên đến 43,3 tỷ USD - Ảnh: Internet
vo chong ty phu 4
Dù thông báo ly hôn nhưng cả Bill Gates và Melinda Gates cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau cống hiến và duy trì cho quỹ từ thiện này ngày một lớn mạnh - Ảnh: Internet
vo chong ty phu 5
Sau cuộc hôn nhân 27 năm, họ đã có với nhau được 3 người con - Ảnh: Internet

Phía các con của vợ chồng tỷ phú Bill Gates chưa có động thái lên tiếng về việc bố mẹ ly hôn. Được biết cuộc ly hôn gây chấn động này diễn ra hai năm sau khi người sáng lập Amazon Jeff Bezos thông báo ông và người vợ MacKenzie đã "đường ai nấy đi" khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

7 nữ thần cổ trang đẹp nao lòng ở màn ảnh Hàn: Bao năm vẫn mong được thấy IU, Suzy diện lại Hanbok

7 nữ thần cổ trang đẹp nao lòng ở màn ảnh Hàn: Bao năm vẫn mong được thấy IU, Suzy diện lại Hanbok

IU, Suzy, Han Ji Min,... đều là những nữ diễn viên khiến người hâm mộ xao xuyến với tạo hình cổ trang của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tỷ phú Bill Gates vợ tỷ phú Bill Gates quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates

TIN MỚI NHẤT

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích