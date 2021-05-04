Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn, khối tài sản 130 tỷ USD sẽ được phân chia thế nào?

Cặp vợ chồng tỷ phú giàu bậc nhất thế giới Bill Gates và Melinda Gates vừa thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Trước khi ly hôn, họ có cùng nhau số tài sản 130 tỷ đô la Mỹ và một quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation 43,3 tỷ đô la Mỹ.

Động thái bất ngờ của tỷ phú Bill Gates và vợ khiến nhiều cư dân mạng hoang mang. Cụ thể ngày 3/5 vừa qua, cả 2 cùng tuyên bố đăng trên tài khoản Twitter: "Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ của mình, chúng tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân". Thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, bởi trước đó cả hai không hề đề cập gì về việc rạn nứt trong hôn nhân. Ngoài ra, điều khiến cả thế giới chú ý hơn cả là họ sẽ phân chia khối tài sản 130 tỷ đô la Mỹ như thế nào. Hoặc liệu họ có ký hợp đồng tài sản trước hôn nhân hay không? Tuy nhiên, đây sẽ là một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử.

Cả 2 cùng chia sẻ thông tin ly hôn trên tài khoảng Twitter ngày 3/5 - Ảnh: Internet Bên cạnh việc đời tư, điều khiến nhiều người quan tâm nhất chính là khối tài sản tỷ đô mà họ đã cùng nhau gây dựng. Theo danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố đầu tháng 4 vừa qua, Bill Gates hiện sở hữu khối tài sản trị giá 124 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phiếu Microsoft và có thêm 26 tỷ USD riêng. Bà Melinda Gates cũng gây được tiếng vang lớn trong giới doanh nhân vào năm 2015, bà thành lập Pivotal Ventures, một công ty đầu tư tập trung vào phụ nữ. Sau đó, xuất bản cuốn sách "Khoảnh khắc của thăng hoa" năm 2019, tập trung vào trao quyền cho phụ nữ được rất nhiều người trên toàn thế giới ủng hộ.

Bà Melinda gây được tiếng vang khi xuất bản quyển sách 'Khoảnh khắc của thăng hoa' vào năm 2019 - Ảnh: Internet Được biết, tỷ phú Bill Gates và vợ cùng là chủ tịch và người được ủy thác của tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, Quỹ Bill và Melinda Gates, có trụ sở tại Seattle, bang Washington, do chính họ thành lập năm 2000. Theo số liệu mới nhất vừa được công bố, cuối năm 2019 đầu năm 2020, quỹ này có tài sản ròng lên đến 43,3 tỷ USD. Tuy nhiên, dù thông báo ly hôn nhưng cả Bill Gates và Melinda Gates cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau cống hiến và duy trì cho quỹ từ thiện này ngày một lớn mạnh: "Trong 27 năm qua, chúng tôi đã nuôi dạy ba người con tuyệt vời và xây dựng một tổ chức hoạt động trên toàn thế giới để giúp tất cả mọi người có cuộc sống lành mạnh, hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh đó và sẽ tiếp tục công việc cùng nhau tại quỹ, nhưng không còn tin rằng có thể chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời". Theo số liệu mới nhất vừa được công bố, cuối năm 2019 đầu năm 2020, quỹ này có tài sản ròng lên đến 43,3 tỷ USD - Ảnh: Internet Dù thông báo ly hôn nhưng cả Bill Gates và Melinda Gates cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau cống hiến và duy trì cho quỹ từ thiện này ngày một lớn mạnh - Ảnh: Internet Sau cuộc hôn nhân 27 năm, họ đã có với nhau được 3 người con - Ảnh: Internet Phía các con của vợ chồng tỷ phú Bill Gates chưa có động thái lên tiếng về việc bố mẹ ly hôn. Được biết cuộc ly hôn gây chấn động này diễn ra hai năm sau khi người sáng lập Amazon Jeff Bezos thông báo ông và người vợ MacKenzie đã "đường ai nấy đi" khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

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