Nhan sắc tuổi 20 đầy ngọt ngào và trong trẻo của Chung Hân Đồng

Những hình ảnh tăng cân mới đây của Chung Hân Đồng được đăng tải khiến nhiều fan hâm mộ tiếc nuối về nhan sắc một thời của người đẹp nổi tiếng Hong Kong.

Sau khi ly hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc, Chung Hân Đồng tăng cân mất kiểm soát. Trong một chương trình truyền hình mới đây, cân nặng của Chung Hân Đồng khiến fan hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của thần tượng. Thái Trác Nghiên – thành viên nhóm nhạc Twins và cũng là bạn thân của Chung Hân Đồng cho biết, Chung Hân Đồng bị mất cân bằng nội tiết tố và mong mọi người không nên tạo áp lực cho bạn thân.

Chung Hân Đồng tăng cân chóng mặt sau khi ly hôn với Lại Hoằng Quốc

Những năn 2000, nhóm nhạc Twins của Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng nổi tiếng khắp Hong Kong và các nước châu Á. Ngoài ca hát, hai người đẹp của nhóm nhạc Twins tham gia nhiều bộ phim và hoạt động nghệ thuật rộng rãi. Có thể nói rằng thời điểm đó, Twins là nhóm nhạc nữ thành công nhất Hong Kong.

Nhan sắc tuổi 20 từng gây bão làng giải trí Hoa ngữ những năm 2000 của Chung Hân Đồng

Vậy nhưng khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy nổ ra gây chấn động toàn châu Á. Hàng loạt ngôi sao đình đám Hong Kong bị ảnh hưởng bởi bê bối này. Hình tượng nữ thần trong sáng Chung Hân Đồng xây dựng bao nhiêu năm bỗng dưng sụp đổ trong nháy mắt. Cũng từ đây, mỹ nữ họ Chung dần dần đánh mất sự nghiệp dù rất cố gắng để quay trở lại.

Chung Hân Đồng từng đánh mất niềm tin vào hôn nhân sau khi ly hôn

10 năm sau bê bối ảnh nóng xảy ra, tưởng rằng Chung Hân Đồng sẽ tìm được hạnh phúc bên bác sĩ Lại Hoằng Quốc sau hôn lễ cổ tích. Vậy nhưng chẳng thể ngờ rằng hơn một năm sau ngày cưới cặp đôi tuyên bố ly hôn. Vào thời điểm đó Chung Hân Đồng đã từng có suy nghĩ là sẽ không kết hôn nữa.

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn? Cho đến nay con đường phát triển sự nghiệp và cuộc sống đời tư của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người nhận xét là khá tương đồng.

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