Trương Hằng từng ép bạn gái phá thai từ khi học cấp hai, mẹ ngoại tình, bố lừa đảo?

Sao quốc tế 03/05/2021 16:04

Những thông tin về quá khứ của bạn trai cũ Trịnh Sảng được một người tự xưng là bạn học của Trương Hằng bóc mẽ trên mạng xã hội.

Mới đây một người tự xưng là bạn học hồi cấp 2 của Trương Hằng đăng tải trên trang cá nhân với nội dung bóc mẽ Trương Hằng. Người này viết: “Là một người bạn thời cấp 2 của Trương Hằng tôi thực sự không thể tiếp tục nhịn nữa. Thứ nhất, tôi không hiểu, vì có thẻ xanh mà trở thành phản đồ công kích Trung Quốc, bạn gái cũ của cậu thực sự trốn thuế nhưng cậu đừng nói là bản thân yêu nước, đừng quên thực tế bản thân đã từng là phản đồ của đất nước. Thứ hai, biết cậu từ hồi năm lớp 6, năm lớp 8 cậu khiến Hiểu Đan phải phá thai, cậu nói mẹ cậu ngoại tình và cậu rất thương bố, còn bố cậu lừa đảo, ngày ngày cậu nói tôi mời cậu ăn cơm! Không thể ngờ rằng cậu lại thay đổi như vậy”.

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 Bài viết phanh phui quá khứ của Trương Hằng hiện đang được nhiều netizen xứ Trung đặc biệt quan tâm

Những chia sẻ này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng xứ Trung. Không biết rằng tính chính xác của câu chuyện này đến đâu nhưng hình ảnh của Trương Hằng trước đây đã méo mó nay lại càng méo mó hơn.

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 Nhờ hẹn hò với Trịnh Sảng nên Trương Hằng mới được nhiều người biết đến
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 Vậy nhưng Trương Hằng lại quyết tâm hủy hoại sự nghiệp của Trịnh Sảng bằng mọi cách

Trương Hằng và Trịnh Sảng từng là cặp đôi rất đẹp của làng giải trí Hoa ngữ, mặc dù nhờ có Trịnh Sảng mà Trương Hằng mới được nổi tiếng nhưng không thể phủ nhận rằng Trương Hằng có ngoại hình rất sáng. Sau khi chia tay, Trương Hằng khiến sự nghiệp Trịnh Sảng lao đao sau khi tuyên bố nữ diễn viên họ Trịnh nhờ người mang thai hộ. Không chỉ dừng lại ở đây, Trương Hằng tiếp tục tố cáo bạn gái cũ nhận thù lao trên trời và trốn thuế khiến nữ diễn viên Trịnh Sảng bị cục thuế điều tra toàn diện.

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Những án phạt nào đang chờ Trịnh Sảng vẫn đang được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng và Trương Hằng Trương Hằng diễn viên Trịnh Sảng

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