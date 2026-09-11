Tuy nhiên, một video khác sau đó khiến dư luận xôn xao. Ryan bị ghi lại cảnh ôm, áp sát và vòng tay qua eo ca sĩ Trần Lật. Nữ ca sĩ lập tức đẩy anh ra và có hành động thể hiện sự phản đối. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo.

Gần đây, “thiên hậu” Vương Phi gây chú ý khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Aranya Xiami cùng nhóm bạn thân để cổ vũ màn biểu diễn của con gái Đậu Tĩnh Đồng. Nữ ca sĩ 57 tuổi diện áo thun xám rộng, đi ủng nhựa. Khi phát hiện máy quay, cô cúi đầu tựa vào vai người bạn nam thân thiết Ryan để tránh ống kính. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ, thu hút sự chú ý về tình bạn lâu năm giữa hai người.

Vương Phi được cho là đứng gần đó nhưng ban đầu không chú ý vì đang tập trung xem biểu diễn. Sau khi nhận ra sự việc, cô nói vài câu rồi cùng nhóm bạn rời đi. Ryan khi đó được cho là đã uống khá nhiều rượu.

Ryan vốn là người quen lâu năm trong cộng đồng fan Vương Phi. Năm 2010, khi nữ ca sĩ trở lại với tour diễn tại Bắc Kinh, anh từng là một người hâm mộ và chụp được một bức ảnh của cô. Vương Phi sau đó chủ động liên hệ xin sử dụng bức ảnh. Từ đó, hai người trở thành bạn bè.

Trong khoảng 16 năm, Ryan dần trở thành nhiếp ảnh gia quen thuộc của Vương Phi và thường xuất hiện trong nhóm bạn của nữ ca sĩ.

Ngày 31/8, Ryan lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đã uống quá chén và có hành vi không phù hợp. Anh cho biết đã xin lỗi Trần Lật và khẳng định việc quen biết lâu năm không thể là lý do để vượt qua ranh giới cá nhân.

Tuy nhiên, tranh luận vẫn tiếp tục khi một số video khác được chia sẻ, trong đó Ryan được cho là có hành động tương tự với một số phụ nữ. Nhiều người cho rằng lý do “uống quá chén” không đủ để giải thích cho những hành vi gây tranh cãi.

Ồn ào sau đó cũng khiến Vương Phi bị kéo vào cuộc. Một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và Ryan, thậm chí bàn luận liệu tình bạn lâu năm có ảnh hưởng đến cách nhìn nhận sự việc.

Dù vậy, chưa có thông tin cho thấy Vương Phi liên quan trực tiếp đến hành vi của Ryan. Vụ việc chủ yếu xoay quanh ranh giới cá nhân và trách nhiệm của mỗi người, đồng thời cho thấy những mối quan hệ xung quanh người nổi tiếng cũng dễ trở thành tâm điểm chú ý.