Chân dung ‘tình cũ’ khiến Bill Gates ‘khắc cốt ghi tâm’, phải lập ‘điều khoản khác thường’ để được đi nghỉ mát định kỳ cùng nàng ấy?

Thế giới 05/05/2021 15:16

Lý do ly hôn của vợ chồng Bill Gates được đồn đoán là có liên quan đến ‘bồ cũ’ của ông.

Ngày 3/5, truyền thông thế giới “chấn động” trước thông tin tỉ phú Bill Gates và bà Melinda bất ngờ thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Có nhiều đồn đoán xung quanh việc ly hôn này, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là do Bill Gates có người phụ nữ khác khiến cho cuộc hôn nhân của họ rạn nứt không thể cứu vãn.

Được biết, đơn ly hôn của vợ chồng tỉ phú nộp ngay sau khi con út vừa tròn 18 tuổi, họ không tranh chấp tài sản và quyền nuôi con khi chúng đều đã trưởng thành. Bà Melinda nộp đơn ly hôn với thái độ dứt khoát, cho thấy hôn nhân của họ đã rạn nứt từ lâu và hai bên cũng đã có sự chuẩn bị cho cuộc “chia tay thế kỷ” này.

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Gia đình tỉ phú lúc chưa rạn nứt - Ảnh: Internet

Người phụ nữ được gọi tên đầu tiên trong lý do ly hôn của cặp vợ chồng tỉ phú chính là bà Ann Winblad – bạn gái cũ của Bill Gates và hơn ông 5 tuổi. Theo trang News.com.au ngày 5/5 đưa tin, sau khi kết hôn, tỉ phú Bill Gates vẫn dành một kỳ cuối tuần để đi nghỉ với bạn gái cũ là bà Ann Winblad tại một căn nhà bên bãi biển Bắc Carolina. Phu nhân nhà sáng lập Microsoft cũng biết và đồng ý cho điều này.

Chồng cũ Melinda cũng từng tiết lộ với tạp chí Times vào năm 1997 rằng điều khoản khác thường này là một phần trong thỏa thuận hôn nhân khi kết hôn với bà Melinda French vào năm 1994.

Thậm chí, trước khi cầu hôn Melinda, Bill Gates còn “xin phép” bạn gái Ann Winblad trước: “Khi tôi có ý muốn kết hôn với Melinda, tôi đã gọi Ann và xin phép cô ấy”. Sau khi nhận câu trả lời của Ann là “cô ấy sẽ rất phù hợp với anh vì cô ấy là một người thông tuệ” thì vị tỉ phú mới “dám” đến với Melinda.

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Trước khi ly hôn, đây từng là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất trên thế giới - Ảnh: Internet

Cũng trên tạp chí Tomes 1997, bà Ann Winblad nói thêm về mối quan hệ với Bill Gates: “Chúng tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình về thế giới và bản thân. Với tư cách là hai người trẻ quá giỏi, chúng tôi đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu tuyệt vời trên rìa của một ngành công nghiệp ít được biết đến và nó đưa chúng tôi vào trung tâm của một vũ trụ tuyệt vời".

Bill Gates và Ann Winblad có mối quan hệ gắn bó khắng khít với nhau từ năm 1984 đến năm 1987 thì chia tay để Bill đến bên bà Melinda. Không rõ lý do Bill và Winblad chia tay nhưng nhiều thông tin cho rằng họ gặp phải sự phản đối của bà Mary, mẹ Gates do khoảng cách tuổi tác. Dù chia tay, trong lòng Bill, Winblad vẫn có vị trí đặc biệt dành cho nửa kia không ai có thể thay thế được. Thậm chí khi đã chia tay, Bill vẫn "đảm bảo sẽ giữ cô ấy bên mình".

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Bill Gates và 'người yêu cũ' - bà Ann Winblad - Ảnh: Internet

Bà Ann Winblad, sinh năm 1950 tại Red Wing, Minnesota, Mỹ. Bà Winblad là Cử nhân toán và quản trị kinh doanh tại Đại học St. Catherine; Thạc sĩ giáo dục và kinh tế quốc tế tại Đại học St. Thomas. Bà cũng có bằng Tiến sĩ Luật danh dự của Đại học St. Thomas.

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Ann Winblad là một người phụ nữ tài năng và đầy bản lĩnh - Ảnh: Internet

Ann Winblad gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Bà đã dẫn dắt đầu tư thành công vào các công ty công nghệ bao gồm MuleSoft, Hyperion, Sonatype, The Knot, Liquid Audio, Net Perceptions và Ace Metrix. “Người tình” Bill Gates cũng là nhà sáng lập Hummer Winblad Venture Partners và là một trong những nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ nổi tiếng ở thung lũng Silicon.

Ngoài ra, bà hiện còn là Giám đốc của OptiMine, thành viên Hội đồng Quản trị của Đại học St. Thomas và thành viên Hội đồng Quản trị của Quỹ Gia đình Richard Schulze.

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Dù đã chia tay nhưng không ai có thể thay thế vị trí của bà trong lòng Bill Gates - Ảnh: Internet

Bà từng được tạp chí Business Week bình chọn là một trong 25 nhà môi giới quyền lực hàng đầu ở thung lũng Silicon. Ann Winblad cũng là người bạn tâm giao của nhà sáng lập Microsoft trong khoảng thời gian ông khởi nghiệp.

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