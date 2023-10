Do người dân không đủ trang trải chi phí hoặc vì lý do không đủ gỗ để hỏa táng, có hơn 150 thi thể nghi nhiễm Covid-19 bị phát hiện trôi nổi trên sông Hằng tại Ấn Độ - một trong các quốc gia đang hứng chịu nhiều thiệt hại do cơn "đại hồng thủy" Covid-19.