Sốc: Cả trăm thi thể bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ bị thả trôi dưới sông Hằng, nghi bị chó hoang 'ăn thịt'

Thế giới 11/05/2021 10:39

Do người dân không đủ trang trải chi phí hoặc vì lý do không đủ gỗ để hỏa táng, có hơn 150 thi thể nghi nhiễm Covid-19 bị phát hiện trôi nổi trên sông Hằng tại Ấn Độ - một trong các quốc gia đang hứng chịu nhiều thiệt hại do cơn "đại hồng thủy" Covid-19.

Những hình ảnh gây sốc được truyền thông quốc tế và Ấn Độ cho biết, tại Buxar, một thành phố Nagar Parishad ở bang Bihar cho thấy, có hàng đống thi thể trên dòng sông Hằng nổi tiếng của Ấn Độ. Người dân địa phương nói rằng, có hơn 150 xác chết được báo cáo là tử vong do Covid-19 đã được vứt trên bờ sông. Các thi thể này sẽ bị rửa trôi lâu ngày, thậm chí kinh hoàng hơn là còn bị nghi đã có thể bị chó hoang ăn thịt. Điều này càng dấy lên lo ngại làm lây lan coronavirus hơn nữa. 

Sốc: Cả trăm thi thể bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ bị thả trôi dưới sông Hằng, nghi bị chó hoang 'ăn thịt' - Ảnh 1
Truyền thông Ấn Độ thông tin về việc hàng trăm thi thể trên sông Hằng

Theo ghi nhận, vào sáng thứ Hai, các thi thể này đã phình to, được chất đống trên bờ sông. Trong khi một số báo cáo cho biết có khoảng 10 đến 12 thi thể, những người khác lại cho rằng có 40 - 45 thi thể, trong khi đó, một số báo cáo đưa ra con số thậm chí còn cao hơn, lên đến 150 thi thể. 

Sốc: Cả trăm thi thể bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ bị thả trôi dưới sông Hằng, nghi bị chó hoang 'ăn thịt' - Ảnh 2
Có nghi ngại rằng chó hoang đã ăn thịt các thi thể 

Vì các thi thể này bị nghi ngờ là nhiễm Covid-19, người dân khi phát hiện đã bày tỏ sự hoảng loạn lớn và lo lắng về mối nguy nhiễm coronavirus: “Các thi thể đã căng phồng và đã ở trong nước ít nhất từ ​​5 đến 7 ngày. Chúng tôi cần điều tra xem họ đến từ đâu, thị trấn nào", quan chức quận Chausa KK Upadhyay nói với NDTV. 

Trong khi đó, ciám đốc Phát triển Khối Chausa Ashok Kumar nói với PTI rằng, nhiều quận của Uttar Pradesh nằm bên kia sông và "các thi thể có thể đã bị vứt xuống sông Hằng vì những lý do mà chúng tôi không biết". Ông nói thêm: “Các thi thể đã bắt đầu phân hủy. Nhưng chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng chúng được xử lý một cách đàng hoàng".

Sốc: Cả trăm thi thể bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ bị thả trôi dưới sông Hằng, nghi bị chó hoang 'ăn thịt' - Ảnh 3
Các thi thể trương phình bên bờ sông Hằng 

“Mọi người sợ hãi khi nhận được các thi thể. Chúng tôi phải chôn các thi thể ”, người dân làng Narendra Kumar nói với NDTV. "Một quan chức chính quyền quận đến và nói rằng họ sẽ trả 500 Rs để dọn dẹp các thi thể" - người dân nói thêm. 

Những sự cố như vậy cũng đã xảy ra ở những nơi khác. Hôm Chủ nhật, một số video cho thấy xác chết cũng được cho là của bệnh nhân Covid-19, được nhìn thấy trôi trên sông Yamuna gần Hamirpur ở Uttar Pradesh. Một số người dân địa phương cho rằng việc sợ bị hỏa táng hoặc không có điều kiện hỏa táng đã dẫn đến việc các thi thể bị dìm xuống sông. 

Theo thống kê chính thức, có khoảng 4.000 người tử vong vì Covid-19 mỗi ngày ở Ấn Độ, và đến nay số người chết đã lên tới gần 250.000. Từ những bằng chứng thu thập được từ các lò hỏa táng, nhiều chuyên gia tin rằng con số người tử vong mỗi ngày vì nCoV ở Ấn Độ cao hơn thế nhiều lần.

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