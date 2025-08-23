Sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung, công an xã kịp thời hiến máu cứu sống

Đời sống 23/08/2025 05:10

Hai chiến sĩ Công an xã Minh Hóa (Quảng Trị) đã kịp thời hiến máu cứu sống một sản phụ trong tình huống nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình anh Đinh Xuân Hùng (trú thôn Yên Định, xã Minh Hóa, Quảng Trị) sau khi vợ anh được các cán bộ, chiến sĩ công an xã kịp thời hiến máu cứu sống trong tình huống nguy kịch.

Trước đó, chị Cao Thị Bích Thảo, vợ anh Hùng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bác sĩ xác định chị bị vỡ thai ngoài tử cung, mất máu cấp và cần phẫu thuật khẩn. Tuy nhiên, ngân hàng máu của bệnh viện không còn dự trữ, trong khi nguồn máu từ người thân không phù hợp.

Trong lúc cấp bách, đại úy Đinh Anh Tuấn và đại úy Trần Xuân Phong, cán bộ Công an xã Minh Hóa, đã trực tiếp đến bệnh viện hiến máu để cứu bệnh nhân. Nhờ được truyền máu kịp thời, chị Cao Thị Bích Thảo đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung, công an xã kịp thời hiến máu cứu sống - Ảnh 1

Thư cảm ơn của gia đình anh Đinh Xuân Hùng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, trong thư gửi Công an tỉnh Quảng Bình, anh Hùng thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn của lực lượng Công an xã Minh Hóa. Anh cho rằng đây là nguồn động viên lớn giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Hành động kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Minh Hóa tiếp tục tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng.

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

Dự báo đêm nay, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng rạng sáng đến sáng mai. Nhiều khả năng đây là cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) trên Biển Đông trong năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người Sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung, công an xã kịp thời hiến máu cứu sống

Sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung, công an xã kịp thời hiến máu cứu sống

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Lý do vợ chồng không nên ngủ riêng phòng dù mâu thuẫn

Lý do vợ chồng không nên ngủ riêng phòng dù mâu thuẫn

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Sống khỏe 1 giờ 49 phút trước
Những lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành A80

Những lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành A80

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/8/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/8/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/8/2025), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài đầy túi, sự nghiệp gặt hái thành công xuất sắc

Cuối ngày hôm nay (23/8/2025), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài đầy túi, sự nghiệp gặt hái thành công xuất sắc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Đời sống 9 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Tai nạn liên hoàn, xe buýt bốc cháy khiến ít nhất 76 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em

Tai nạn liên hoàn, xe buýt bốc cháy khiến ít nhất 76 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em

Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành A80

Những lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành A80

Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

Nóng: Khởi tố vụ án 2 đối tượng 'thông chốt' bảo vệ hợp luyện A80 về hành vi giết người

Nóng: Khởi tố vụ án 2 đối tượng 'thông chốt' bảo vệ hợp luyện A80 về hành vi giết người

Lời khai 'lạnh người' của tài xế taxi đánh khách tử vong, tiết lộ lý do bất ngờ

Lời khai 'lạnh người' của tài xế taxi đánh khách tử vong, tiết lộ lý do bất ngờ

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động