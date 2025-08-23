Hai chiến sĩ Công an xã Minh Hóa (Quảng Trị) đã kịp thời hiến máu cứu sống một sản phụ trong tình huống nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình anh Đinh Xuân Hùng (trú thôn Yên Định, xã Minh Hóa, Quảng Trị) sau khi vợ anh được các cán bộ, chiến sĩ công an xã kịp thời hiến máu cứu sống trong tình huống nguy kịch.

Trước đó, chị Cao Thị Bích Thảo, vợ anh Hùng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bác sĩ xác định chị bị vỡ thai ngoài tử cung, mất máu cấp và cần phẫu thuật khẩn. Tuy nhiên, ngân hàng máu của bệnh viện không còn dự trữ, trong khi nguồn máu từ người thân không phù hợp.

Trong lúc cấp bách, đại úy Đinh Anh Tuấn và đại úy Trần Xuân Phong, cán bộ Công an xã Minh Hóa, đã trực tiếp đến bệnh viện hiến máu để cứu bệnh nhân. Nhờ được truyền máu kịp thời, chị Cao Thị Bích Thảo đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Thư cảm ơn của gia đình anh Đinh Xuân Hùng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, trong thư gửi Công an tỉnh Quảng Bình, anh Hùng thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn của lực lượng Công an xã Minh Hóa. Anh cho rằng đây là nguồn động viên lớn giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Hành động kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Minh Hóa tiếp tục tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng.

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9 Dự báo đêm nay, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng rạng sáng đến sáng mai. Nhiều khả năng đây là cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) trên Biển Đông trong năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/san-phu-bi-vo-thai-ngoai-tu-cung-cong-an-xa-kip-thoi-hien-mau-cuu-song-740508.html