Truyền thông quốc tế cho hay, người dân ở thủ đô Kathmandu của Nepal buộc phải hỏa táng thi thể của nạn nhân Covid-19 ngoài trời, do các đền thờ và nhà hỏa thiêu đều đã quá tải. Ước tính có hơn 3.300 bệnh nhân Covid-19 ở Nepal đã tử vong.

Hệ thống y tế và cả các đền thờ, nhà hỏa thiêu ở "quốc gia hạnh phúc" đều rơi vào tình trạng quá tải. Suốt tuần qua, 2 lò đốt tại cơ sở thiêu điện duy nhất ở thủ đô Kathmandu hoạt động không nghỉ. Hôm 3/5, Nepal ghi nhận 7.137 ca mắc mới Covid-19 trong vòng 24 giờ, tăng đáng kể so với mức hơn 5.000 trường hợp được ghi nhận hôm 2/5. Các nhân viên y tế đã phải đưa thi thể nạn nhân tử vong vì Covid-19 ra bờ sông Bagmati ở Kathmandu để chuẩn bị hỏa táng.