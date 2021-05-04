Sau Ấn Độ, nhà hỏa táng ở Nepal cũng hết chỗ, phải thiêu người chết vì Covid-19 ngoài trời: 'Tình hình thật sự đáng sợ, cả trẻ em và thanh niên cũng lâm vào tình trạng nguy kịch'

Thế giới 04/05/2021 06:39

Nước láng giềng của Ấn Độ - Nepal đang hứng chịu đợt dịch COVID-19 khủng khiếp tiếp theo, khi giường bệnh và cả lò hỏa táng đều rơi vào tình trạng quá tải.

Truyền thông quốc tế cho hay, người dân ở thủ đô Kathmandu của Nepal buộc phải hỏa táng thi thể của nạn nhân Covid-19 ngoài trời, do các đền thờ và nhà hỏa thiêu đều đã quá tải. Ước tính có hơn 3.300 bệnh nhân Covid-19 ở Nepal đã tử vong.

Hệ thống y tế và cả các đền thờ, nhà hỏa thiêu ở "quốc gia hạnh phúc" đều rơi vào tình trạng quá tải. Suốt tuần qua, 2 lò đốt tại cơ sở thiêu điện duy nhất ở thủ đô Kathmandu hoạt động không nghỉ. Hôm 3/5, Nepal ghi nhận 7.137 ca mắc mới Covid-19 trong vòng 24 giờ, tăng đáng kể so với mức hơn 5.000 trường hợp được ghi nhận hôm 2/5. Các nhân viên y tế đã phải đưa thi thể nạn nhân tử vong vì Covid-19 ra bờ sông Bagmati ở Kathmandu để chuẩn bị hỏa táng. 

Sau Ấn Độ, nhà hỏa táng ở Nepal cũng hết chỗ, phải thiêu người chết vì Covid-19 ngoài trời: 'Tình hình thật sự đáng sợ, cả trẻ em và thanh niên cũng lâm vào tình trạng nguy kịch' - Ảnh 1

Sau Ấn Độ, nhà hỏa táng ở Nepal cũng hết chỗ, phải thiêu người chết vì Covid-19 ngoài trời: 'Tình hình thật sự đáng sợ, cả trẻ em và thanh niên cũng lâm vào tình trạng nguy kịch' - Ảnh 2

Sau Ấn Độ, nhà hỏa táng ở Nepal cũng hết chỗ, phải thiêu người chết vì Covid-19 ngoài trời: 'Tình hình thật sự đáng sợ, cả trẻ em và thanh niên cũng lâm vào tình trạng nguy kịch' - Ảnh 3
Sau Ấn Độ, tình hình dịch bệnh khủng khiếp ở Nepla cũng khiến nhà hỏa táng hết chỗ, phải thiêu người chết vì Covid-19 ngoài trời

Tuần trước, Krishna Prasad Paudel, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh của Nepal đã chia sẻ với giới truyền thông: “Chúng tôi đã phát hiện ra biến thể Covid-19 từ Anh và biến thể đột biến kép được phát hiện ở Ấn Độ".

Prakash Thapa - một bác sĩ tại bệnh viện Bheri ở Nepalgunj, thành phố ở vùng đồng bằng tây nam giáp với Ấn Độ - cho biết "tình hình thực sự đáng sợ", bệnh viện đầy bệnh nhân bệnh nặng, cần được chăm sóc đặc biệt và thở máy: "Lần này, ngay cả trẻ em và thanh niên cũng lâm vào tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân phải ngủ cả trên sàn và hành lang bệnh viện".

Sau Ấn Độ, nhà hỏa táng ở Nepal cũng hết chỗ, phải thiêu người chết vì Covid-19 ngoài trời: 'Tình hình thật sự đáng sợ, cả trẻ em và thanh niên cũng lâm vào tình trạng nguy kịch' - Ảnh 4
Binh sĩ Nepal sát khuẩn tay sau khi xử lý thi thể bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Kathmandu 

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 3/5, tổng số ca Covid-19 ở Nepal là 343.418, với 3.362 trường hợp tử vong.

Theo ABC News, Reuters, Wordometers, AP

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Từ khóa:   Covid-19 dịch Covid-19 Ấn Độ Covid-19 Nepal

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