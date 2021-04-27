Truyền thông Ấn Độ ngày 27/4 đang xôn xao với vụ việc chấn động xã hội khi một người phụ nữ đã bị chính chồng mình sát hại dã man bằng cách cắt cổ sau khi được xác nhận mắc bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ The Times of India, hôm 25/4, một vụ việc chấn động đã xảy ra tại một căn nhà chung cư ở Bihar, Ấn Độ. Sau khi đến hiện trường điều tra vụ việc, cảnh sát cho hay, một người phụ nữ đã bị chính chồng mình sát hại khi nhiễm Covid-19.

Báo chí Ấn Độ cho hay, người chồng tên Atul Lal (49 tuổi), nạn nhân là Tulika Devi (44 tuổi). Khi người vợ được bệnh viện xét nghiệm dương tính với Covid-19, Atul lập tức dùng dao cứa cổ vợ khiến người này tử vong. Đáng chú ý, lúc này, hai đứa con khoảng 6 và 9 tuổi đã hét lên vì sốc trước hành động vô nhân tính của bố. Sau đó, ông ta cũng nhảy từ ban công tầng 5 và chết tại chỗ, dù đã được nhân viên cấp cứu đã đến hỗ trợ ngay lúc đó.

Theo một nguồn tin, Atul là nhân viên của một công ty đường sắt, trong khi đó người vợ đang làm việc trong một công ty tư nhân. Đôi vợ chồng từng sống ở khu Patrakar Nagar. Theo những người hàng xóm, hai vợ chồng không hợp nhau và thường xuyên đánh nhau tại nhà.

Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang rất căng thẳng - Ảnh: APF

Sau khi tin tức này được đưa ra, nhiều cư dân mạng bàng hoàng, phẫn nộ về vụ việc. Nhiều người cho rằng, người vợ trong vụ việc thật sự rất đáng thương, sau khi nhiễm Covid-19 đã không được gia đình chăm sóc và chữa trị để sớm bình phục mà còn bị người chồng độc ác lựa chọn con đường chết để chấm dứt nỗi lo bệnh tật.

Bênh cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng, qua sự việc này, người dân Ấn Độ nếu nhiễm Covid-19 nên được điều trị thay vì rơi vào những cảm xúc tiêu cực, đồng thời gây hại cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

Ngày 27/4, Ấn Độ báo cáo có thêm 323.144 ca bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19), nâng tổng số người mắc lên con số 17,64 triệu. Tổng số người thiệt mạng liên quan tới COVID-19 tại Ấn Độ cũng tăng lên 197.894 người, trong đó, có thêm 2.771 ca tử vong ghi nhận ngày 27/4.

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