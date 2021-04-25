Nóng: Đã có kết quả giải trình tự gene của các ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam

Tin nóng 25/04/2021 12:28

Mới đây, Viện Pasteur TP.HCM đã hoàn tất giải trình tự gene của các trường hợp nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo thông tin từ Tiền Phong, kết quả giải trình tự gene của các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam của Viện Pasteur TPHCM cho thấy: 85,7% mẫu những người về từ Campuchia mang biến thể B1.1.7 (biến thể phát hiện ở Anh) và 14,3% mang biến thể B.1.351 (biến thể phát hiện ở Nam Phi).

Trước đó, tình hình dịch Covid1-9 diễn biến phức tạp ở các nước quanh Việt Nam, Bộ trưởng Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gene của những người nhập cảnh vào Việt Nam để có kế hoạch kiểm soát dịch bệnh cho sát sao và phù hợp.

Nóng: Đã có kết quả giải trình tự gene của các ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam - Ảnh 1
Đoàn công tác của Bộ Y Tế thăm và kiểm tra tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long từng lo ngại: “Nguy cơ các biến chủng kép của Ấn Độ hoặc biến chủng của Anh tại Campuchia rồi xâm nhập vào nước ta mà chúng ta không biết được. Do đó việc lây nhiễm cộng đồng có thể xảy ra và nguy cơ rất lớn. Từ ổ dịch nhỏ thành ổ dịch lớn".

Cũng theo Bộ Y Tế, tất cả các tỉnh có đường biên giới như Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang là những khu vực "nóng" trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Tỉnh Kiên Giang, Bộ Y Tế đã cho thành lập bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên để tiến hành điều trị cho các ca bệnh Covid-19 nhập cảnh tại đây.

 

Tâm chấn Covid-19 ở Ấn Độ: Đại sứ Phạm Sanh Châu đau đớn 'giành' suất giường chữa bệnh cho kỹ sư Việt Nam, ‘không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra’

Tâm chấn Covid-19 ở Ấn Độ: Đại sứ Phạm Sanh Châu đau đớn 'giành' suất giường chữa bệnh cho kỹ sư Việt Nam, ‘không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra’

Ông Phạm Sanh Châu cho biết một kỹ sư người Việt xây trụ sở cho Đại sứ quán đã bị dương tính Covid-19. Bên cạnh đó, đất nước Ấn Độ với 1,3 tỷ dân đang rơi vào "thảm cảnh" thương vong vì dịch bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tình hình Covid-19 Covid-19 tại Kiên Giang kết quả giải trình tự gene Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 33 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 59 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào