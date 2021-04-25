Nóng: Đã có kết quả giải trình tự gene của các ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam

Mới đây, Viện Pasteur TP.HCM đã hoàn tất giải trình tự gene của các trường hợp nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo thông tin từ Tiền Phong, kết quả giải trình tự gene của các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam của Viện Pasteur TPHCM cho thấy: 85,7% mẫu những người về từ Campuchia mang biến thể B1.1.7 (biến thể phát hiện ở Anh) và 14,3% mang biến thể B.1.351 (biến thể phát hiện ở Nam Phi).

Trước đó, tình hình dịch Covid1-9 diễn biến phức tạp ở các nước quanh Việt Nam, Bộ trưởng Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gene của những người nhập cảnh vào Việt Nam để có kế hoạch kiểm soát dịch bệnh cho sát sao và phù hợp.

Đoàn công tác của Bộ Y Tế thăm và kiểm tra tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long từng lo ngại: “Nguy cơ các biến chủng kép của Ấn Độ hoặc biến chủng của Anh tại Campuchia rồi xâm nhập vào nước ta mà chúng ta không biết được. Do đó việc lây nhiễm cộng đồng có thể xảy ra và nguy cơ rất lớn. Từ ổ dịch nhỏ thành ổ dịch lớn".

Cũng theo Bộ Y Tế, tất cả các tỉnh có đường biên giới như Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang là những khu vực "nóng" trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Tỉnh Kiên Giang, Bộ Y Tế đã cho thành lập bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên để tiến hành điều trị cho các ca bệnh Covid-19 nhập cảnh tại đây.

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