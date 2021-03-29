Chiều 29/3, có 2 người Việt và 1 chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Bản tin 18h của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca ghi nhận tại Tây Ninh và 1 ca tại TP. HCM. Đây là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.594 bệnh nhân.

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2592-2594) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh (2) và TP. HCM (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 2592 (BN2592): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- CA BỆNH 2593 (BN2593): Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/03/2021, 2 bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

- CA BỆNH 2594 (BN2594): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 28/03/2021, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tại TP. HCM ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 29/3: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. HCM) đã qua 44 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;

- Hà Nội đã 41 ngày và Hải Phòng 34 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 29/3: 03 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

TP HCM: Thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580 Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết tính đến chiều 28/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 3 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 3 người này đều âm tính lần 1 với Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-29-3-co-2-nguoi-viet-va-1-chuyen-gia-an-do-mac-covid-19-400202.html