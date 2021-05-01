Khan hiếm oxy, người dân Ấn Độ tự chế oxy tại nhà để chữa COVID-19: Tự cứu mình hay tự bước vào cửa tử?

Thế giới 01/05/2021 14:55

Giữa lúc thiếu oxy trầm trọng, người dân Ấn Độ đang tự tạo oxy tại nhà để "tự cứu lấy mình". Các video dạy cách tự sản xuất oxy cũng đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Ấn Độ.

Các chuyên gia y tế cho biết, thiếu oxy trong máu là 1 trong những biến chứng lớn nhất của bệnh nhân nhiễm COVID-19, đồng thời cũng là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân tử vong.

Theo Reuters, do tình trạng khan hiếm khí oxy tại Ấn Độ, nhiều bệnh viện đã không thể tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus COVID-19. Đây chính là lý do khiến không ít người bệnh tại Ấn Độ tự xoay xở chữa bệnh bằng cách tự tạo oxy ở nhà để thở. 

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Ấn Độ đang trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng tại các bệnh viện 

Theo số liệu từ Google Trends, cụm từ "làm thế nào để tạo oxy tại nhà" có lượt tìm kiếm đạt đỉnh cao vào ngày 25/4 - cũng là thời điểm dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp ở Ấn Độ. Còn trên YouTube, các nội dunghướng dẫn cách thức tự tạo oxy cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Ngoài ra, nhiều nội dung video bày cách chữa trị Covid-19 nguy hiểm như cách những người đàn ông hít hơi nước từ nồi áp suất hoặc ấm đun nước để diệt nhiễm COVID-19 cũng xuất hiện. 

Chia sẻ về điều này, ông A Ravikumar, Thư ký Hiệp hội Y tế Ấn Độ phụ trách bang Tamil Nadu cho biết: "Bất kỳ phương pháp nào về tự sản xuất oxy tại nhà đều có nhiều rủi ro như khả năng hít phải khí độc và nổ".

Trong khi đó, nhà khoa học Tarun Bhatnagar thuộc Viện dịch tễ học quốc gia tại Chennai (CMR) chia sẻ thêm, các phương pháp tự tạo oxy tại nhà được bày trên mạng không hề được thử nghiệm và không đáng tin. Theo đó, ông khẳng định, việc tự tạo oxy tại nhà để chữa bệnh có thể gây nguy hiểm khi nó khiến người bệnh chậm trễ trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ y tế chính thống. 

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, họ không khuyến cáo người dân tự dùng bất kỳ loại thuốc nào một cách tự phát để phòng ngừa hoặc chữa bệnh COVID-19.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 Ấn Độ Covid-19 Ấn Độ Covid-19

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