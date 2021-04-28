Cộng đồng Ấn Độ 'dậy sóng' trước thông tin bệnh nhân Covid-19 bị ép uống nước tiểu bò để chữa bệnh

Thế giới 28/04/2021 09:38

Một video đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ. Trong video, một người đàn ông được cho là đã cho một bệnh nhân Covid-19 uống môt thứ nước giống như nước tiểu bò.

Theo ABP Live, đoạn video gây sốc ban đầu được đăng trên Twitter bởi 1 nhà chức trách của Đảng Bharatiya Janata (Ấn Độ) vào tuần trước. Video này ngay lập tức đã bị xóa sau khi thu được gần 80.000 lượt xem, nhưng sau đó, thông tin này lại một lần nữa được chia sẻ lại bởi Reddit.

Trong video, một người đàn ông chưa rõ danh tính cầm 1 cái chai chứa đầy chất lỏng màu vàng bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi đang thở bằng máy thở. Sau đó người đàn ông bắt đầu đổ chất lỏng vào miệng bệnh nhân. Anh ấy cũng cố gắng nói chuyện với cô ấy, nhưng do tiếng ồn từ thiết bị bệnh viện nên không rõ anh ấy nói gì.

Theo mạng xã hội Ấn Độ, chất lỏng màu vàng được cho là "Gau Mutra", hay còn được gọi là nước tiểu bò. Mặc dù bò và nước tiểu bò đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng Hindu của người dân Ấn Động nhưng việc dùng nước tiểu bò cho một bệnh nhân Covid-19 là rất hiếm. 

Cộng đồng Ấn Độ 'dậy sóng' trước thông tin bệnh nhân Covid-19 bị ép uống nước tiểu bò để chữa bệnh - Ảnh 1
Thứ nước màu vàng được cho là nước tiểu bò, nhưng cũng có người cho rằng đây là thuốc, hoặc 'nước thánh' - Ảnh: Cắt từ clip 

Theo báo cáo từ Reuters, một số nhóm Hindu cực đoan hiện đã chuyển sang sử dụng nước tiểu bò trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh tại nước này. Nhóm này tuyên bố "chưa bao giờ cảm thấy cần phải tiêu thụ thuốc Anh" trong báo cáo dịch bệnh. Thế nhưng, các chuyên gia sức khỏe quốc tế cho biết, đến nay, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy nước tiểu bò có thể điều trị hiệu quả hoặc chữa các bệnh như ung thư hoặc Covid-19.

Khán giả quốc tế bày tỏ sự bàng hoàng tương tự như người dân Ấn Độ sau khi xem đoạn video: "Làm thế nào điều này có thể diễn ra ở một nơi có tính khoa học như bệnh viện?", "Có quá nhiều điều sai trái ở đây. Nó chỉ đi thẳng vào phổi của cô ấy. Tại sao bệnh viện lại để anh ta làm như vậy??", "Ai đó hãy ngăn họ lại, hãy để họ uống trước bệnh nhân",...

Tuy nhiên, không phải tất cả người xem đều tin rằng chất lỏng này thực sự là nước tiểu bò. Một số ý kiến cho rằng, chất lỏng này có thể là một loại "thuốc tiêu mỡ" chuyển sang màu vàng cam do viên thuốc màu bị tan trong nước. “Nó hoạt động bằng cách làm loãng đờm, giúp bạn dễ ho hơn, làm thông đường thở và dễ thở hơn” - một người lên tiếng giải thích về tác dụng của chất lỏng. Một người khác đưa ra giả thuyết rằng đó có thể là "nước thánh". 

Đến nay, nhà chức trách Ấn Độ không đưa ra tuyên bố chính thức nào về video. Đây là vụ bê bối chăm sóc bệnh nhân Covid-19 mới nhất mà Ấn Độ phải đối mặt trong tháng này. 

 

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