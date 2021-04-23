Hình ảnh chú rể trong ngày vui lại bị ghì đầu xuống để cắt xích cổ, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi khiến nhiều người ngao ngán.

"Nháo tân hôn" là một nghi thức được tiến hành theo tập tục truyền thống lâu đời ở Trung Quốc, với mục đích khuấy động không khí náo nhiệt, mang theo những điềm tốt lành cho cô dâu chú rể trong ngày cưới. Thế nhưng ngày nay, nghi thức này đã trở thành một "vấn nạn" vì ngày càng nhiều những trò lố lăng, phản cảm thậm chí là thừa thãi.

Bằng chứng là mới đây, một chú rể tại thành phố Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc đã bị người thân và bạn bè xích cổ bằng một chiếc xích sắt to khổng lồ trong nghi thức "nháo tân hôn", hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Chú rể bị xích cổ bằng một chiếc xích sắt to khổng lồ

Điều khiến cộng đồng phẫn nộ là sau khi đùa xích cổ chú rể, những người trong tiệc lại vô tình làm mất chìa khóa của dây xích, khiến chú rể không sao thoát ra được. Cuối cùng, người xunh quanh phải dùng cưa chuyên dụng để cắt đứt chiếc xích sắt khổng lồ, giải cứu cho chú rể. Hình ảnh chú rể trong ngày vui lại bị ghì đầu xuống để cắt xích cổ, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi khiến nhiều người "mỏi mệt".

Chú rể bị 'đè đầu' để cắt dây xích

Cũng may, ngay sau đó, chú rể vẫn không bị lỡ mất giờ lành. Tuy nhiên, việc này để lại bài học cho những người ưa thích việc vui đùa phản cảm, quá khích.

Sau khi xem xong những hình ảnh này, nhiều người trong cộng đồng không khỏi bức xúc, sau đó chỉ trích cho rằng, nghi lễ nháo tân hôn hoặc là làm tử tế hoặc là không nên làm, nếu không sẽ chỉ là hủ tục làm khổ cô dâu, chú rể. Trước đây, cũng từng có chú rể người Trung Quốc chết ngay trong ngày cưới vì bị "nháo tân hôn" quá đà.

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