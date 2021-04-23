Một câu chuyện được đăng tải trên trang mạng QQ (Trung Quốc) hôm 19/4, sự việc xảy ra tại một hầm đi bộ thuộc thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo camera ghi lại, trong lúc bảo vệ đang đi tuần tra đã vô tình bắt gặp cảnh tượng một cô gái đang quỳ xuống, khóc lóc cầu xin người đàn ông trước mặt.

Gia đình là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn, quyết định mối quan hệ tình cảm đi đến thành công hay thất bại. Hai người yêu nhau, muốn ở bên nhau là một chuyện. Nhưng nếu gia đình không đồng ý, cha hoặc mẹ gây khó làm dễ cho đối phương, vô hình chung sẽ trở thành "rào cản" khiến cặp đôi dù không muốn cũng phải rời xa.

Theo lời kể lại, cặp đôi này đã quen biết và yêu nhau 8 năm nay, đã coi nhau như "người thân" trong nhà. Tuy nhiên, khi cả hai đã sẵn sàng và quyết định tiến tới hôn nhân, chàng trai lại gặp phải sự "phản đối" ngầm của gia đình nhà gái, khi cha mẹ cô đưa ra lời thách thức quá khó khăn.

Chưa rõ sự tình ra sao, tưởng cặp đôi đang mâu thuẫn cãi nhau nên định ra can ngăn, giải hòa. Tuy nhiên, khi biết rõ "ngọn ngành", người bảo vệ chỉ biết lặng im đứng nhìn mà ngao ngán.

Cụ thể, khi đến hỏi cưới người yêu, bố mẹ cô gái không đưa ra câu trả lời rõ ràng, mà chỉ có một yêu cầu, đó chính là chàng trai phải đem quà cưới với số tiền 480.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng) đến thì mới đồng ý cho đám cưới diễn ra. Tuy nhiên, số tiền này đối với chàng trai là quá lớn, vì gia đình anh đều là những người đi làm công ăn lương, gia cảnh không khá giả gì. Trong khi số tiền tiết kiệm cũng chỉ được một phần so với số tiền thách cưới.

Dù làm cách nào cũng không xoay chuyển được tình thế, chàng trai tự ngẫm không thể đem lại được hạnh phúc cho cô gái nên đã quyết định chia tay, dù trong lòng còn rất nhiều tình cảm với đối phương. Anh chỉ mong muốn, bạn gái có thể tìm được người đàn ông tốt hơn để gửi gắm cả đời.

Cô gái khi nghe lời chia tay đột ngột từ người yêu, ngay lúc đó đã vô cùng suy sụp, liền lập tức lập tức chạy tới gặp anh để cầu xin. Vì vậy, cảnh tượng đau thương được trông thấy tại hầm đi bộ mới diễn ra.

Mặc cho người qua kẻ lại, cô gái vừa quỳ sụp xuống vừa khóc và nói với bạn trai: "Tình cảm 8 năm của chúng ta, anh có thể vứt bỏ chỉ trong một khoảnh khắc thôi sao?". Nghe vậy, lòng chàng trai cũng đau như "xé". Nhưng ý định đã quyết, anh chỉ đành hất tay bạn gái ra.

Chàng trai mặc dù còn yêu, nhưng vẫn quyết định chia tay để bạn gái tìm được người đàn ông xứng đáng hơn - Ảnh: Internet

Cô gái cố gắng níu chặt tay bạn trai, khóc nấc lên và liên tục cầu xin. Trong khi đó, chàng trai vừa đỡ bạn gái, vừa cố gắng bước đi, dù anh không nói gì nhưng nước mắt đã lưng tròng trên gương mặt.

Câu chuyện chưa rõ kết cục sẽ ra sao. Nhưng ngay khi hình ảnh vừa được đăng tải, đã thu hút rất nhiều chú ý từ dư luận. Một số người đưa ra ý kiến: "Chuyện này chẳng thể trách ai được. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền cũng chẳng thể làm được gì", "tại sao bố mẹ cô gái không giảm số tiền thách cưới xuống. Thanh xuân 8 năm và hạnh phúc cả đời của con gái chỉ đổi lại số tiền đó thôi sao. Gả con gái chứ đâu phải bán hàng cơ chứ"...