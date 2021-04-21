Cảnh báo: Bé gái gãy tay vì kẹt khe cửa kính, chi tiết nhỏ cha mẹ ít quan tâm nhưng hiểm họa khôn lường

Mới đây, một bà mẹ người Singapore tên là Zoe Chu đã chia sẻ về câu chuyện của con gái mình (Mei Mei, 4 tuổi) bị kẹt tay vào khe cửa kính, đồng thời lên tiếng cảnh báo đến các bậc cha mẹ nên cảnh giác về một thứ trong nhà tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là nguyên nhân khiến con gái bị gãy tay .

Trẻ con thường rất thích nghịch ngợm và khám phá. Đó là cách mà chúng học hỏi được từ thực tế. Tuy nhiên, vì chưa hoàn toàn ý thức được cái gì là xấu, tốt, cái gì nên chơi và không nên chơi, nên đành rằng các bậc phụ huynh khi cho trẻ tự chơi phải hết sức để ý, vì nguy hiểm có thể "rình rập" con em mình bất cứ lúc nào.

Sau khi nghe tiếng con gào khóc, chị Zoe chạy vội ra xem chuyện gì thì vô cùng lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chị cố trấn an con và tìm mọi cách giúp cháu bé thoát khỏi cánh cửa. Zoe kể lại: "Tôi đã nói với con bình tĩnh nhưng thật ra chính tôi cũng đang không bình tĩnh. Tôi không thể suy nghĩ được gì giữa sự hỗn loạn đó".

Cụ thể, vào hôm 12/4, Mei Mei đã vô tình nhét tay vào khe cửa kính đang mở, khiến tay bị mắc kẹt trong đó không rút ra được. Mỗi khi cánh cửa nhúc nhích thì lại nghiến chặt vào cổ tay của cô bé.

Sau khi nhờ con trai giữ cho cái cửa đứng yên để Mei Mei không bị đau nữa nhưng không ăn thua, chị Zoe đã gọi điện để nhờ sự giúp đỡ của chồng, anh ấy lúc đó đang ở chỗ làm nên không thể đến, chỉ đành giúp vợ qua lời nói trong điện thoại.

Chồng chị đề nghị hãy thử đóng cửa từ từ, sau đó rút tay ra, nhưng điều này chỉ khiến bé gái hét toáng lên vì đau. Tiếp đến, anh mách vợ bôi kem dưỡng da hay dầu trơn lên tay của Mei Mei, rồi đi qua phía bên đối diện cánh cửa và đẩy tay con gái ra. Cả chị Zoe và con trai lớn đều cố gắng nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Hết cách, người mẹ đành phải gọi điện nhờ Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) đến nhà giải cứu, nhân viên cứu hộ đã bôi kem dưỡng da lên cánh tay của bé gái và để cô bé tự điều chỉnh tay của mình ra khỏi khe cửa. Nhưng 15 – 20 phút bị mắc kẹt, khi lôi ra được, bác sĩ chẩn đoán tay của Mei Mei đã bị gãy nên cần được bó bột để giúp cố định xương. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đưa chị Zoe và con gái đến bệnh viện.

Chị Zoe và con gái lúc ở bệnh viện - Ảnh: Nhịp sống Việt

Bé Mei Mei được bác sĩ băng bó cánh tay bị gãy - Ảnh: Nhịp sống Việt

Sau cùng, qua câu chuyện của mình, chị Zoe mong muốn gửi lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh về sự nguy hiểm của khe cửa.

"Trẻ con rất thích chơi ở xung quanh cánh cửa. Nhưng tôi mong các bạn hãy cảnh cáo con về những nguy hiểm mà cánh cửa có thể mang lại. Nếu nhẹ thì có thể bị đập đầu vào cửa, bị kẹp ngón tay, còn nếu nặng là có thể bị gãy tay giống như con của tôi".

Ngoài ra, chị còn gửi lời khuyên cha mẹ khi cho con cái tự chơi đùa thì vẫn nên để mắt tới chúng, bởi vì trong nhà luôn tiềm ẩn những món đồ vật có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Cho dù khu vực đó có an toàn đến đâu, nhưng những ý tưởng "sáng tạo điên rồ" của con cái có thể dẫn đến tai nạn không đáng có.