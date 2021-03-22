Bất chấp lời khuyên của nhân viên y tế, thai phụ quyết 'chờ chồng về đưa đi đẻ'

Thế giới 22/03/2021 13:10

Ngày 16/3, bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ một bệnh nhân có tên Tiểu Hồng, khai báo về tình trạng đau bụng dữ dội khi đang mang thai. Bỏ qua lời khuyên của nhân viên y tế, sản phụ một mực đợi chồng tan làm về chở đi bệnh viện, hậu quả phải đẻ rơi ngay trong thang máy.

Vào 5h chiều ngày 16/3, bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ một bệnh nhân có tên Tiểu Hồng. Theo đoạn ghi âm được bệnh viện ghi lại, bệnh nhân khai báo cô đang mang thai ở tuần thứ 40 và hiện giờ đang rất đau bụng. Vì không rõ nguyên nhân nên gọi điện hỏi nhân viên y tế: "Tôi có nên đến bệnh viện không?"

"Cứ vài phút là cô lại đau ư?", nhân viên y tế hỏi lại. Sở dĩ nhân viên y tế hỏi vậy vì những cơn co thắt ở sản phụ sắp đẻ thường được chia thành cơn co giả và cơn co thật. Cơn co giả thường xuất hiện một cách thất thường với cường độ mạnh, sau đó đột ngột biến mất, có thể kéo dài hoặc rất ngắn. Trong khi đó, những cơn co thật sẽ đều đặn hơn, mỗi cơn co thắt kéo dài khoảng từ 30 giây đến 1 phút.

Tuy nhiên sản phụ lại nói rằng cô không biết tần suất xuất hiện cơn đau, chỉ đơn giản là bây giờ cô đang rất đau bụng. Do đó, nhân viên y tế tiếp tục hỏi về vị trí đau, vì cơn co thật và cơn co giả cũng có sự khác nhau về vị trí đau. Các cơn co giả thường chỉ đau ở vùng bụng dưới, còn cơn co thắt thật thường bắt đầu đau từ lưng dưới rồi bao quanh hết vùng bụng, kể cả bụng trên và bụng dưới. 

"Cô nói vậy tôi cũng chẳng hiểu, dù sao thì bây giờ tôi đang rất đau", Tiểu Hồng mất kiên nhẫn nói. Khi nghe thai phụ nói vậy, nhân viên y tế cảm thấy bất lực, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, cô nói: "Vậy cô đến bệnh viện luôn để chúng tôi khám, đừng chậm trễ nữa".

Thế nhưng, bà bầu này lại ngập ngừng nói rằng chồng cô tan làm sớm, đang trên đường lái xe về nhà, cô sẽ đợi chồng về để đưa tới bệnh viện. Câu trả lời của thai phụ khiến nhân viên y tế vô cùng lo lắng, vì giờ tan tầm thường rất tắc đường, thời gian chờ chồng từ công ty về nhà rồi đưa tới bệnh viện thì sợ rằng đã quá muộn.

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 Chồng thai phụ kịp thời đưa vợ tới bệnh viện - Ảnh: Internet

May mắn thay, chồng thai phụ vẫn kịp đưa vợ tới bệnh viện. Tuy nhiên, chưa kịp vào thang máy bệnh viện thì Tiểu Hồng bị vỡ ối. Các nhân viên y tế vội vàng bế cô lên xe lăn, đẩy vào bên trong thang máy để di chuyển đến phòng sinh. Lúc này, đầu của thai nhi đã lộ ra nên nhân viên y tế nói với thai phụ đừng rặn, hãy cố gắng chờ vài phút để vào phòng sinh.

Dù vậy, quá cấp bách, Tiểu Hồng vẫn không nhịn được mà rặn đẻ và một lúc sau, con gái cô chào đời, người mẹ phải đẻ rơi ngay trong thang máy. May mắn, bé gái hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 2,45 kg, nhưng người mẹ lại bị rách tầng sinh môn nghiêm trọng và rách niêm mạc trực tràng.

Bác sĩ Giang của bệnh viện nhanh chóng khâu vết rách trực tràng, vết rách tầng sinh môn và sát trùng âm hộ cho sản phụ. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng những vết rách khiến Tiểu Hồng vô cùng đau đớn và gặp nhiều khó khăn khi đi đại tiện.

"Chị à, đáng lẽ ra lúc đó em phải nghe lời chị, không được chần chừ mà bắt taxi tới thẳng bệnh viện", Tiểu Hồng hối hận nói với nhân viên y tế từng khuyên cô tới bệnh viện sớm. 

May thay, sức khỏe của thai phụ hồi phục rất tốt. Một tuần sau khi sinh con, cô đã có thể đi đại tiện, vết thường lành hơn nên được phép xuất viện về nhà.

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 Những vết rách khiến Tiểu Hồng vô cùng đau đớn và gặp nhiều khó khăn khi đi đại tiện - Ảnh: Internet

Đẻ rơi rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Với thai nhi, bé có thể bị ngạt và nhiễm khuẩn, uốn ván rốn. Trong khi đó, người mẹ có thể băng huyết và nhiễm khuẩn.

Để giảm rủi ro đẻ rơi khi mang thai, mẹ bầu cần phải đi khám thai định kì. Khi có hiện tượng đau bụng chuyển dạ hoặc bất kì triệu chứng nào trong cơ thể, mẹ bầu đều phải gọi điện cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.

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