Bất chấp lời khuyên của nhân viên y tế, thai phụ quyết 'chờ chồng về đưa đi đẻ'

Vào 5h chiều ngày 16/3, bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ một bệnh nhân có tên Tiểu Hồng. Theo đoạn ghi âm được bệnh viện ghi lại, bệnh nhân khai báo cô đang mang thai ở tuần thứ 40 và hiện giờ đang rất đau bụng. Vì không rõ nguyên nhân nên gọi điện hỏi nhân viên y tế: "Tôi có nên đến bệnh viện không?"

"Cứ vài phút là cô lại đau ư?", nhân viên y tế hỏi lại. Sở dĩ nhân viên y tế hỏi vậy vì những cơn co thắt ở sản phụ sắp đẻ thường được chia thành cơn co giả và cơn co thật. Cơn co giả thường xuất hiện một cách thất thường với cường độ mạnh, sau đó đột ngột biến mất, có thể kéo dài hoặc rất ngắn. Trong khi đó, những cơn co thật sẽ đều đặn hơn, mỗi cơn co thắt kéo dài khoảng từ 30 giây đến 1 phút.