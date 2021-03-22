U40 giả làm người môi giới, lừa tuyển 'sugar baby' về phục vụ nhu cầu tình ái

Tại tòa, Wong khai nhận muốn "bóc bánh trả tiền" với gái mại dâm vào năm 2015 nhưng không đủ khả năng lo đủ tiền theo mức giá được ghi trên các quảng cáo trực tuyến.

De Beers Wong Tian Jun, một công dân 39 tuổi người Singapore, hôm 18/3 đã thừa nhận 10 tội danh, bao gồm lừa đảo, đe dọa hình sự và tàng trữ những bức ảnh khiêu dâm... Ngoài ra, Wong sẽ phải đối mặt với 26 tội danh khác trong phiên xét xử tiếp theo.

Trong bài đăng quảng cáo, Wong nói dối rằng mình là một người tuyển "sugar baby" tự do cho các khách hàng đại gia và muốn tìm "những người muốn kiếm nhiều tiền".

Lúc đó, Wong nảy ra ý định làm người môi giới, trực tiếp đăng tuyển "sugar baby" cho các "sugar daddy" giàu có, những phụ nữ trẻ sẵn sàng phục vụ tình dục để đổi lấy vật chất, tiền bạc.

De Beers Wong Tian Jun giả làm người môi giới, đăng tuyển 'sugar baby' để phục vụ nhu cầu tình dục - Ảnh: Todayonline

Từ tháng 4/2015 đến tháng 1/2016, ít nhất 11 cô gái tuổi từ 18 đến 24, đã phản hồi với quảng cáo của Wong trên trang web Locanto. Gã đàn ông 39 tuổi khoe khoang với các nạn nhân rằng, nhiều khách hàng đại gia sẵn sàng chi 8.000 - 20.000 đô la Singapore (140 - 343 triệu đồng)/tháng cho "sugar baby". Nhưng để lọt vào "mắt xanh" của các đại gia này, các cô gái phải gửi các bức ảnh khỏa thân của họ cho Wong, sau đó phải quan hệ tình dục với hắn.

Wong bắt các cô gái phải gửi các bức ảnh khỏa thân cho hắn để "đánh giá" - Ảnh: Internet

Theo Wong, đây là cách để hắn "đánh giá" xem các cô gái có phù hợp với tiêu chí của khách hàng hay không.

Nhưng trên thực tế, Wong không có bất cứ mối quen biết nào với các đại gia và chỉ nói dối để anh ta có thể quan hệ tình dục với nhiều cô gái mà không phải mất tiền như với gái mại dâm.

Sau khi ân ái với các nạn nhân và quay video lại, Wong sử dụng các video nhạy cảm đó để uy hiếp tinh thần, đòi các cô gái phải tiếp tục phục vụ dục vọng của hắn nhiều lần. Nếu không, hắn sẽ công khai video lên mạng.

Các nạn nhân đều phải chịu đựng hành hạ về tinh thần sau mỗi lần "quan hệ" với Wong. Một số người thường xuyên gặp ác mộng, trong khi số khác cảm thấy hoang mang, lo lắng và luôn sợ rằng Wong sẽ công khai hình ảnh nhạy cảm của họ.

Sự việc tiếp diễn nhiều lần như vậy, vào tháng 10/2015, một cô gái 24 tuổi tới gặp Wong để trao đổi sau khi thấy quảng cáo. Wong vẽ ra viễn cảnh cô gái sẽ kiếm được 10.000 - 20.000 đô la Singapore (170 - 343 triệu đồng)/tháng từ các "sugar daddy" và đề nghị nạn nhân gửi ảnh khỏa thân.

Cô gái ban đầu lưỡng lự nhưng Wong liên tục gây sức ép khiến cô phải đồng ý. Hắn nói: "Tất cả cô gái làm việc với tôi đều gửi ảnh khỏa thân của họ. Nếu cô không gửi thì chắc chắn không được chọn".

Sau khi xem các bức ảnh, Wong nói, trước khi giới thiệu cô gái với "sugar daddy", cô phải tới gặp hắn để chụp ảnh khỏa thân và quan hệ tình dục. Điều này phục vụ cho quá trình "đánh giá" khả năng của cô gái và thuyết phục khách hàng, Wong nói.

Để nạn nhân không từ chối, Wong nói thêm rằng những "sugar baby" nào không quan hệ tình dục với hắn thường chỉ được giới thiệu cho những khách hàng chi ít tiền. Khi cô gái vẫn phân vân, Wong nói dối là có một "sugar daddy" sốt sắng muốn gặp cô khi người này đến Singapore và lần cuối cùng người này trả cho một "sugar baby" 16.000 đô la Singapore/tháng.

Cuối cùng, cô gái tới gặp Wong tại một khách sạn, nơi cô để hắn chụp các bức ảnh ngực trần của mình. Khi cô gái muốn rời đi, Wong lại thuyết phục nạn nhân cho "quan hệ".

Xong việc, Wong không giới thiệu cô gái với bất kỳ khách hàng nào. Nạn nhân thời gian sau đó sống trong lo lắng và sợ hãi khi bị gã đe dọa.

Wong tiếp tục liên lạc với cô gái. Khi không nhận được hồi đáp, hắn dọa sẽ giới thiệu một cô gái khác cho khách hàng tiềm năng kia. Tháng 10/2015, cô gái yêu cầu Wong xóa các bức ảnh khỏa thân của mình nhưng Wong chỉ vờ đồng ý. Tháng 1/2016, Wong nói rằng đã khôi phục lại những hình ảnh này và chỉ xóa nếu được thỏa mãn dục vọng.

Khi cô gái nói là đã "nương tay" với Wong vì không báo cảnh sát, gã trả lời: "Tôi đã gửi các bức ảnh khỏa thân của cô cho bạn bè tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì bất trắc, các bức ảnh sẽ được công khai".

Wong đe dọa các bức ảnh 'nhạy cảm' sẽ được công khai nếu cô gái làm trái ý - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái cảm thấy sợ hãi và đã trình báo cảnh sát vài ngày sau đó.

Wong bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Bên công tố kêu gọi mức án ít nhất 30 tháng tù giam với Wong vì hành vi "xúc phạm liên tục và nghiêm trọng với nhiều nạn nhân" trong hơn 10 tháng, nhấn mạnh vào việc lên kế hoạch và lập kế hoạch trước một cách có hệ thống của Wong.

Nghi phạm đã bịa ra các cuộc trò chuyện với khách hàng và thao túng các nạn nhân, viện ra các lý do để thỏa mãn dục vọng, gây tổn hại tinh thần cho người khác.

Luật sư của Wong biện hộ rằng thân chủ mắc chứng rối loạn điều chỉnh hành vi, ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định. Luật sư cho biết, Wong bị ảnh hưởng tâm lý do quá trình điều tra và bị đột quỵ đầu năm nay. Nghi phạm sẽ ra hầu tòa vào tháng tới để nghe tuyên án xét xử.