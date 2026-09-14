Người đàn ông bị một động vật hoang dã "chưa xác định" tấn công tại bãi đỗ xe

Trong đoạn video, một sinh vật hoang dã bất ngờ từ khu vực nhiều cỏ lao ra bãi đỗ xe, chạy vòng qua phía dưới một chiếc xe tải U-Haul rồi tiến về phía người đàn ông vừa bước xuống xe. Người đàn ông cố dùng vật đang cầm trên tay để xua đuổi, nhưng con vật liên tục lao tới và giằng lấy vật này.

Video 2 ngày 6 giờ 21 phút trước 2 ngày 6 giờ 21 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-bi-mot-ong-vat-hoang-da-chua-xac-inh-tan-cong-tai-bai-o-xe-768562.html