Các bác sĩ đã cứu sống một bé gái 10 tháng tuổi bị bánh xe ô tô đồ chơi đâm vào hộp sọ. Tai nạn xảy ra khi bé gái bất cẩn trong quá trình chơi đùa.

Theo The Sun, vào ngày 24/3, bệnh viện Nhi đồng Speransky (Moscow, Nga) cho biết vừa tiếp nhận ca cấp cứu một bé gái 10 tháng tuổi bị bánh xe ô tô đồ chơi đâm vào hộp sọ, gây tổn thương đến bề mặt não.

Hình ảnh bánh xe đâm sâu vào sọ gây ám ảnh

Thông qua lời kể của cha mẹ bé gái, họ cho biết trong khi con mình đang chơi đồ chơi là chiếc ô tô nhỏ, vì mải chơi và không để ý, bé đã vô tình bị ngã, khiến cho bánh xe của chiếc ô tô bị gãy ra và trục bánh cắm vào đầu. Lúc đó quá sợ hãi, hai người lập tức đưa ngay con gái vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành chụp X-quang, soi chiếu cho cháu bé, kết quả cho thấy thanh kim loại được gắn trên bánh xe đồ chơi đã đâm sâu vào hộp sọ của bé gái 10 tháng tuổi đến vài centimet và đã chạm vào đến não. Tức thì, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để lấy dị vật đó ra khỏi đầu của cô bé. Cha mẹ cháu đã rất lo lắng.

Sau sự việc trên, bác sĩ phẫu thuật Ruslan Molotov cho biết: "Ban đầu chúng tôi rất lo sợ thanh kim loại đã làm tổn thương não của đứa trẻ. Nhưng sau khi hội chẩn, chúng tôi đã quyết định dùng một dụng cụ đặc biệt để lấy dị vật ra nhưng không làm tổn thương bề mặt não. May mắn là nó thành công. Bé gái sẽ không bị tổn thương lâu dài từ vụ tai nạn này".

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