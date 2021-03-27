Công an xã Tiến Hưng và Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Kiều M. (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Tiến Hưng). Được biết, M. mất tích từ ngày 23/3 đến nay.

Theo Người Lao Động, ngày 27/3, lực lượng chức năng đang phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Kiều M., bị mất tích từ ngày 23/3 đến nay.

Trước đó, mẹ của cháu - Hà Thị Thương đã lên trình báo cho cơ quan chức năng TP Đồng Xoài về sự việc. Cụ thể, sáng 23/3, M. vẫn đi học bình thường nhưng đến trưa không thấy về nhà. Gia đình tổ chức đi tìm kiếm M. khắp nơi, gọi điện nhưng không liên lạc được.

Hiện tại, gia đình cháu M. cùng Công an xã Tiến Hưng và TP Đồng Xoài đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của cháu bé. Nhưng đến nay, sau 4 ngày, vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về nữ sinh này.

Qua thông tin từ trường học và kiểm tra camera cho thấy, M. đã bất ngờ rời trường sau khi học xong tiết 1 ngày 23/3 mà không rõ nguyên nhân.

"Tôi mong người dân, cộng đồng mạng ai thấy cháu ở đâu hãy giữ cháu lại, liên lạc với gia đình qua số điện thoại 0326360604; 0352008377 hoặc đưa cháu đến cơ quan công an gần nhất. Gia đình đang rất hoang mang và lo lắng khi không có tung tích gì liên quan đến cháu" - chị Hà Thị Thương chia sẻ với Người Lao Động.

Hình ảnh cuối cùng của M. trước khi rời trường - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Xoài đang khẩn trương xác minh, tổ chức tìm kiếm tung tích nữ sinh mất tích.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn xô xát, chi chít vết thương trên mặt: Hé lộ nguyên nhân Chiều 26/3, ông Nguyễn Trọng Minh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã có báo cáo về vụ việc hai nữ sinh xô xát, cào cấu vào mặt nhau.

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