Chiều 26/3, ông Nguyễn Trọng Minh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã có báo cáo về vụ việc hai nữ sinh xô xát, cào cấu vào mặt nhau.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, chiều 26/3, ông Nguyễn Trọng Minh, hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã có báo cáo về vụ việc hai nữ sinh xô xát, cào cấu vào mặt nhau.

Trước đó, trên trang cá nhân Facebook L.K.H. xuất hiện thông tin về việc em gái mình đã bị một nữ sinh cùng trường cào cấu với chi chít vết cào xước trên khuôn mặt. Hình ảnh này sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, khiến nhiều người phẫn nộ.

Nữ sinh H. bị bạn cào đỏ với chi chít vết thương trên mặt - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Được biết, nữ sinh bị cào xước mặt là em L.T.H (học sinh lớp 8, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thạch Ngàn). Phía nhà trường cho biết, vào giờ ra chơi sau tiết 4, ngày 24/3, có sự việc xô xát, cào cấu giữa hai nữ sinh của trường là em L.T.N (lớp 9) và em H..

Nguyên nhân là em gái của hai nữ sinh N. và H. (đều là học sinh lớp 6) đã xô đẩy nhau trong lúc đùa nghịch nhau. Bảo vệ em, nữ sinh H. đã xô em gái của nữ sinh N.. Sau đó, chính hai cô chị đã lao vào xô xát, cào cấu lẫn nhau. Nữ sinh H. bị cào nhiều hơn.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã yêu cầu 2 nữ sinh viết bản tường trình, kiểm điểm đồng thời mời gia đình các em lên làm việc. Hai nữ sinh nhận lỗi, xin lỗi nhau và hứa không tái phạm.

Hai gia đình thỏa thuận thống nhất gia đình N. sẽ có trách nhiệm trước sự việc gây ra cho nữ sinh H.. Tuy nhiên, sau đó, gia đình N. chỉ chi trả được 300.000 đồng để mua thuốc, không đủ so với số tiền gia đình đã chi điều trị vết thương nên chị gái em H. đã đưa sự việc lên Facebook.

Cũng theo báo cáo của trường, chị gái của nữ sinh H. đã có hành vi chặn đánh nữ sinh N.. Sự việc đã được trường báo cáo với công an để xử lý.

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