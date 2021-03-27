Nữ sinh lớp 8 bị bạn xô xát, chi chít vết thương trên mặt: Hé lộ nguyên nhân

Xã hội 27/03/2021 10:42

Chiều 26/3, ông Nguyễn Trọng Minh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã có báo cáo về vụ việc hai nữ sinh xô xát, cào cấu vào mặt nhau.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, chiều 26/3, ông Nguyễn Trọng Minh, hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã có báo cáo về vụ việc hai nữ sinh xô xát, cào cấu vào mặt nhau.

Trước đó, trên trang cá nhân Facebook L.K.H. xuất hiện thông tin về việc em gái mình đã bị một nữ sinh cùng trường cào cấu với chi chít vết cào xước trên khuôn mặt. Hình ảnh này sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, khiến nhiều người phẫn nộ.

hai nu sinh xo xat
Nữ sinh H. bị bạn cào đỏ với chi chít vết thương trên mặt - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Được biết, nữ sinh bị cào xước mặt là em L.T.H (học sinh lớp 8, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thạch Ngàn). Phía nhà trường cho biết, vào giờ ra chơi sau tiết 4, ngày 24/3, có sự việc xô xát, cào cấu giữa hai nữ sinh của trường là em L.T.N (lớp 9) và em H..

Nguyên nhân là em gái của hai nữ sinh N. và H. (đều là học sinh lớp 6) đã xô đẩy nhau trong lúc đùa nghịch nhau. Bảo vệ em, nữ sinh H. đã xô em gái của nữ sinh N.. Sau đó, chính hai cô chị đã lao vào xô xát, cào cấu lẫn nhau. Nữ sinh H. bị cào nhiều hơn.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã yêu cầu 2 nữ sinh viết bản tường trình, kiểm điểm đồng thời mời gia đình các em lên làm việc. Hai nữ sinh nhận lỗi, xin lỗi nhau và hứa không tái phạm.

Hai gia đình thỏa thuận thống nhất gia đình N. sẽ có trách nhiệm trước sự việc gây ra cho nữ sinh H.. Tuy nhiên, sau đó, gia đình N. chỉ chi trả được 300.000 đồng để mua thuốc, không đủ so với số tiền gia đình đã chi điều trị vết thương nên chị gái em H. đã đưa sự việc lên Facebook.

Cũng theo báo cáo của trường, chị gái của nữ sinh H. đã có hành vi chặn đánh nữ sinh N.. Sự việc đã được trường báo cáo với công an để xử lý.

Vướng phải dây diều, cả nhà ngã nhào lăn lộn, người đàn ông bị cứa dây quanh cổ

Vướng phải dây diều, cả nhà ngã nhào lăn lộn, người đàn ông bị cứa dây quanh cổ

Trong vụ tai nạn hy hữu, chiếc xe máy cùng 3 người trên xe ngã sõng soài xuống đường. Đáng chú ý, người mẹ bị lộn nhào vài vòng sau tai nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh hành hung bạn nhóm nữ sinh đánh nhau bạo hành học sinh

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1