Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ vừa hồi sức sau sinh đã đi tìm chồng, chửi bới, "phang" dép tới tấp vào chồng mình vì hành động nhẫn tâm của anh ta.
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Mới đây, một đoạn video ngắn được lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một sản phụ liên tục mắng và đánh chồng ngay tại bệnh viện.
Trong video, người phụ nữ vẻ vô cùng giận dữ, miệng la hét, tay rút chiếc dép đang đi để "phang" chồng tới tấp. Ba người y tá thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến can ngăn nhưng phải rất khó khăn mới đưa được sản phụ sang khu vực khác.
Những người chứng kiến cảnh tượng trên, đặc biệt lại đang ở trong bệnh viện, nơi được xem là bất kỳ ai cũng nên cư xử văn minh, lịch sự, đã không khỏi cảm thấy hiếu kỳ liệu anh chồng đã làm gì khiến cho người sản phụ vừa trải qua cơn "thập tử nhất sinh" giận dữ tới mức đó.
Hỏi ra mới biết, sự việc bắt đầu từ khi người phụ nữ còn đang trong quá trình trở dạ. Khi đó, chị vợ vô cùng đau đớn nên đã yêu cầu được tiêm thuốc giảm đau. Vậy nhưng, mẹ chồng của chị lại cật lực phản đối vì sợ thuốc giảm đau sẽ gây ảnh hướng xấu tới cháu bà. Đứng giữa mẹ và vợ, anh chồng cuối cùng quyết định làm theo lời của mẹ, không cho vợ tiêm thuốc giảm đau để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.
Người phụ nữ sau đó đã phải khổ sở "vượt cạn" trong đau đớn mà không có biện pháp hỗ trợ giảm đau nào. Tuy nhiên, sau đó đứa trẻ vẫn may mắn được sinh ra khỏe mạnh. Thế nhưng đến lúc này, sản phụ lại không thể quên được hành động nhẫn tâm của chồng, vừa tỉnh táo trở lại đã ngay lập tức tìm chồng "xả giận".