Đại gia Dũng 'lò vôi' ám chỉ đàn ông đừng nên 'mặc váy', lên tiếng bảo vệ vợ 'phán quyết vợ tôi tốt hay xấu chỉ có tôi'

Xã hội 12/04/2021 21:27

Trưa 12/4, tên trang cá nhân của đại gia Dũng lò vôi đã phát trực tiếp, lên tiếng nói "phải trái" với những người đã chê trách hành động của vợ mình.

Trưa ngày 12/4, trên trang cá nhân của đại gia Dũng lò vôi (Huỳnh Uy Dũng) đã phát trực tiếp đoạn chia sẻ tiếng nói "phải trái" với những người đã chê trách hành động của vợ mình. Được biết, sáng cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông đã đề cập đến những người cố tình "đứng đằng sau" hãm hại vợ chồng bà.

Đầu đoạn livestream, ông Dũng cho biết, cách đây khoảng 1 tháng trước, vợ ông - Bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên - Vị "thần y" nổi tiếng về việc chữa bách bệnh là không có thật. Việc này đã bị nhiều người lên mạng xúc phạm, nói xấu. Hơn nữa, một số người còn có kiểu góp ý để ông "dạy lại vợ" cho cuộc đời hạnh phúc.

Đại gia Dũng 'lò vôi' ám chỉ đàn ông đừng nên 'mặc váy', lên tiếng bảo vệ vợ 'phán quyết vợ tôi tốt hay xấu chỉ có tôi' - Ảnh 1
 Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng - Ảnh: FBNV

Mặc dù vô cùng bận bịu với công việc ở công ty lẫn công việc từ thiện nhưng hôm nay, ông Huỳnh Uy Dũng phải xuất hiện để trực tiếp thông tin về một số vấn đề. Trước hết, ông nhắc lại những lời tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Đồng thời, khuyên mọi người, nếu có bệnh thì nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở chữa bệnh được ngành y tế, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, dù đông y hay tây y để đảm bảo an toàn sức khỏe

Sau đó, ông Dũng đã không ngần ngại cảm ơn vợ mình vì nghĩa cử cao đẹp của bà. Theo ông Dũng, không phải ai cũng dám hy sinh sĩ diện, hy sinh lợi ích bản thân để lột trần, phơi bày sự thật "nhạy cảm" cho xã hội. Ông cũng chia sẻ, dường như nhiều người không hề biết ơn điều đó, trái lại còn "dành" cho bà những lời lẽ xúc phạm, không mấy tốt đẹp. Dịp này, ông Dũng lên tiếng khẳng định: "Đến cha mẹ, anh em còn không cho nhau được hạnh phúc, chỉ cho được vật chất, còn hạnh phúc là do bản thân mỗi người. Vậy nên, đừng ai đó nghĩ rằng sẽ chia cách được vợ chồng tôi. Quý vị chưa chắc đã khôn hơn tôi, hiểu biết hơn tôi". 

Ong Hung Uy Dung len tieng bao ve vo 1
 Ông Dũng lên tiếng 'Tôi là người chịu trách nhiệm với gia đình của mình, phán quyết vợ tôi tốt hay xấu chỉ có tôi' - Ảnh cắt từ clip

"Tôi là người chịu trách nhiệm với gia đình của mình, phán quyết vợ tôi tốt hay xấu chỉ có tôi... Các bạn lo cho gia đình mình, cuộc sống của chính mình đi". 

Ông cũng tỏ ý không thích những người đã là "nam tử hán" mà lại cứ mang chuyện phụ nữ ra để nói, bàn tán rồi đếm xỉa. "thật sự nó xấu hổ lắm... Đàn ông mà làm vậy chẳng lẽ tôi đi mua cái váy tặng cho các bạn" - Đại gia Dũng chia sẻ. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự uy nghiêm cho gia đình, ông Dũng khẳng định, nếu vợ ông có làm gì nguy hại đến xã hội, đến gia đình của ai thì gửi đến ông, ông sẽ xử lý luôn. Ngược lại, không ai có quyền phán xét. "Hạnh phúc là của tôi, không ai được quyền quyết định trong chuyện riêng tư của từng gia đình hết" - ông Dũng khẳng định trong đoạn clip. 

Trong đoạn chia sẻ của mình, vị đại gia cũng nhấn mạnh rằng, thay vì rảnh việc phê phán cuộc đời người khác, thì những người đàn ông hãy đi làm việc thiện, giúp đỡ người, đời sẽ có ích hơn. 

 

Thừa nhận mình chẳng khác gì ‘gái gọi’, Sugar Baby phải ‘phục vụ’ Bố nuôi đáng tuổi cha mình, ‘chung đụng’ Bố nuôi với hơn 6 Baby khác

Thừa nhận mình chẳng khác gì ‘gái gọi’, Sugar Baby phải ‘phục vụ’ Bố nuôi đáng tuổi cha mình, ‘chung đụng’ Bố nuôi với hơn 6 Baby khác

Lúc đầu chỉ nhóm 2-3 sinh viên quan hệ chung Bố nuôi, sau dần, các nữ sinh giới thiệu thêm bạn bè, trong thời gian ngắn, nhóm quan hệ chung Daddy đã lên đến 6-7 người.

Xem thêm
Từ khóa:   Đại gia Dũng lò vôi Dũng lò vôi Vợ ông Dũng lò vôi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 38 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1