Đại gia Dũng 'lò vôi' ám chỉ đàn ông đừng nên 'mặc váy', lên tiếng bảo vệ vợ 'phán quyết vợ tôi tốt hay xấu chỉ có tôi'

Trưa 12/4, tên trang cá nhân của đại gia Dũng lò vôi đã phát trực tiếp, lên tiếng nói "phải trái" với những người đã chê trách hành động của vợ mình.

Trưa ngày 12/4, trên trang cá nhân của đại gia Dũng lò vôi (Huỳnh Uy Dũng) đã phát trực tiếp đoạn chia sẻ tiếng nói "phải trái" với những người đã chê trách hành động của vợ mình. Được biết, sáng cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông đã đề cập đến những người cố tình "đứng đằng sau" hãm hại vợ chồng bà. Đầu đoạn livestream, ông Dũng cho biết, cách đây khoảng 1 tháng trước, vợ ông - Bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên - Vị "thần y" nổi tiếng về việc chữa bách bệnh là không có thật. Việc này đã bị nhiều người lên mạng xúc phạm, nói xấu. Hơn nữa, một số người còn có kiểu góp ý để ông "dạy lại vợ" cho cuộc đời hạnh phúc.



Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng - Ảnh: FBNV Mặc dù vô cùng bận bịu với công việc ở công ty lẫn công việc từ thiện nhưng hôm nay, ông Huỳnh Uy Dũng phải xuất hiện để trực tiếp thông tin về một số vấn đề. Trước hết, ông nhắc lại những lời tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Đồng thời, khuyên mọi người, nếu có bệnh thì nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở chữa bệnh được ngành y tế, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, dù đông y hay tây y để đảm bảo an toàn sức khỏe. Sau đó, ông Dũng đã không ngần ngại cảm ơn vợ mình vì nghĩa cử cao đẹp của bà. Theo ông Dũng, không phải ai cũng dám hy sinh sĩ diện, hy sinh lợi ích bản thân để lột trần, phơi bày sự thật "nhạy cảm" cho xã hội. Ông cũng chia sẻ, dường như nhiều người không hề biết ơn điều đó, trái lại còn "dành" cho bà những lời lẽ xúc phạm, không mấy tốt đẹp. Dịp này, ông Dũng lên tiếng khẳng định: "Đến cha mẹ, anh em còn không cho nhau được hạnh phúc, chỉ cho được vật chất, còn hạnh phúc là do bản thân mỗi người. Vậy nên, đừng ai đó nghĩ rằng sẽ chia cách được vợ chồng tôi. Quý vị chưa chắc đã khôn hơn tôi, hiểu biết hơn tôi".

Ông Dũng lên tiếng 'Tôi là người chịu trách nhiệm với gia đình của mình, phán quyết vợ tôi tốt hay xấu chỉ có tôi' - Ảnh cắt từ clip "Tôi là người chịu trách nhiệm với gia đình của mình, phán quyết vợ tôi tốt hay xấu chỉ có tôi... Các bạn lo cho gia đình mình, cuộc sống của chính mình đi". Ông cũng tỏ ý không thích những người đã là "nam tử hán" mà lại cứ mang chuyện phụ nữ ra để nói, bàn tán rồi đếm xỉa. "thật sự nó xấu hổ lắm... Đàn ông mà làm vậy chẳng lẽ tôi đi mua cái váy tặng cho các bạn" - Đại gia Dũng chia sẻ. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự uy nghiêm cho gia đình, ông Dũng khẳng định, nếu vợ ông có làm gì nguy hại đến xã hội, đến gia đình của ai thì gửi đến ông, ông sẽ xử lý luôn. Ngược lại, không ai có quyền phán xét. "Hạnh phúc là của tôi, không ai được quyền quyết định trong chuyện riêng tư của từng gia đình hết" - ông Dũng khẳng định trong đoạn clip. Trong đoạn chia sẻ của mình, vị đại gia cũng nhấn mạnh rằng, thay vì rảnh việc phê phán cuộc đời người khác, thì những người đàn ông hãy đi làm việc thiện, giúp đỡ người, đời sẽ có ích hơn.

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