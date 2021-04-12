Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa đã 3 lần giao cấu với bé gái 11 tuổi khi người lớn đi vắng.

Theo báo Công An TP.HCM, ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1987, trú tại thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa bị phạt 17 năm tù giam vì tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi' - Ảnh: Báo Công An TP.HCM

Theo hồ sơ khai báo, vào tháng 9/2020, bị cáo Nghĩa từ Bắc Ninh vào Đắk Lắk ghé thăm người họ hàng tên Đ.Đ.B, sinh năm 1970, trú tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp.

Tuy nhiên, hành vi đồi bại cũng xảy ra vào thời gian này. Được biết, nhà ông Đ.Đ.B có cháu gái nội tên là Đ.T.T.T, năm nay 11 tuổi và thường xuyên ngủ một mình. Nghĩa đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu bé khi người lớn đi vắng.

Từ ngày 1/10/2020 - 5/10/2020, bị cáo đã ba lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T. Sau đó, gia đình cháu T phát hiện vụ việc nên tố cáo hành vi đồi bại của Nghĩa đến cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa 17 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

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