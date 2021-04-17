Chê bạn trai yếu sinh lý ngay sau 'cuộc vui', thiếu nữ 20 tuổi nhận cái kết đắng sau cuộc hẹn ở hộp đêm

Thế giới 17/04/2021 16:47

Xúc phạm sự "đàn ông", chê bạn trai yếu sinh lý, không làm thỏa mãn dục vọng, cô gái trẻ Kristina nhận cái chết thương tâm.

Ngày 10/3/2020, ở làng Novonikolaevka, miền nam Ukraine, người dân phát hiện thi thể một cô gái đang nằm trong vũng máu ở gần quán bar tại địa phương.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và khám nghiệm đã xác nhận nạn nhân tử vong từ trước đó. Thiếu nữ bị sát hại tên là Kristina, 20 tuổi, chết vì xuất huyết não. Dường như cô đã phải trải qua một vụ tấn công dã man trước khi chết.

Theo lời khai của các nhân chứng, Kristina được nhìn thấy lần cuối cùng khi đi cùng với người yêu 24 tuổi tên là Yury vào buổi tối trước khi thi thể được tìm thấy. 

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 Nạn nhân xấu số nghi bị bạn trai sát hại

Điện thoại di động của nạn nhân được tìm thấy trong nhà của Yury. Nam thanh niên này lập tức trở thành nghi phạm và bị cảnh sát bắt giữ, dù liên tục phủ nhận. 

Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể chối cãi, Yury cuối cùng đã thừa nhận mình là hung thủ giết chết bạn gái Kristina. Tại đồn cảnh sát, Yury khai rằng: "Tôi đã dùng gạch đập vào đầu của cô ấy. Kristina ngã xuống, máu từ miệng cô ấy chảy ra. Biết Kristina đã chết, tôi vội bỏ trốn khỏi hiện trường".

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 Nghi phạm Yury bị bắt giữ để phục vụ điều tra 

Kristina được người dân trong làng nhận xét là một cô gái xinh đẹp. Vụ án mạng đã khiến cho người thân cũng như bạn bè của Kristina và Yury vô cùng bàng hoàng. Họ đều biết hai người có quan hệ tình cảm. 

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho hay, động cơ giết người của nghi phạm xuất phát từ lời chê bai, giễu cợt của nạn nhân về khả năng đàn ông của Yury. Trước đó, hai người có "vui vẻ" cùng nhau, nhưng sau khi cuộc "thăng hoa" kết thúc, Kristina lại chế nhạo bạn trai yếu sinh lý, không đủ để thỏa mãn cô trên giường.

Oleg Bekh, người đứng đầu sở cảnh sát cho biết: "Nghi phạm đã gặp nạn nhân tại câu lạc bộ đêm của địa phương rồi dẫn cô ra ngoài để nói chuyện. Họ bắt đầu cãi nhau và anh ta đã dùng gạch tấn công nạn nhân. Nạn nhân đã bị xuất huyết não sau cú đánh, gây ra tử vong".

Người đàn ông sau khi giết bạn gái đã lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Yury đã cố gắng phá hủy điện thoại của Kristina bằng cách cố gắng đốt cháy nó để che giấu lịch sử cuộc gọi mà anh ta đã thực hiện ngay trước khi sát hại bạn gái. Nhưng một phần điện thoại của nạn nhân đã được tìm thấy trong khu vực bếp tại ngôi nhà của Yury.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Được biết, nghi phạm sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam nếu bị kết tội. 

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Bạn trai phát hiện ra bạn gái đang cặp kè với một người đàn ông ở độ tuổi U40. Điều đáng nói, dường như cô còn coi người kia là "Daddy" và mình là "Sugar Baby" của họ.

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