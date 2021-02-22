Sau khi phát hiện con trai làm đám cưới với nhân tình, mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu khiến ai nấy hả hê.

Mới đây, dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu thu hút sự chú ý của người xem.

Clip mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu gây xôn xao

Theo truyền thông địa phương, Saranu Mu Kawe (34 tuổi) là một sĩ quan cảnh sát công tác tại đồn cảnh sát huyện Mueang Chainat, thủ phủ của tỉnh Chainat, Thái Lan. Ngày 18/2 vừa qua, Saranu đã bí mật tổ chức đám cưới với nhân tình trong khi vẫn chưa ly hôn với cô vợ Nipaphan (33 tuổi).

Sau khi biết chuyện, Nipaphan đã xông vào đám cưới để phá đám. Đáng chú ý, mẹ của Saranu cũng có mặt để dạy dỗ con trai, lấy lại công bằng cho con dâu.

Thấy mẹ và vợ đến phá đám, Saranu đã nói lời phũ phàng: "Đi ngay đi, các người không được chào đón ở đây".

Người mẹ không kiềm chế nổi cơn giận, đã đánh vào đầu con trai ngay trước mặt vị cao tăng đang cầu phúc cho đôi trai gái. Không chỉ đánh con trai, bà còn liên tục mắng nhiếc, xô đẩy khiến mọi người có mặt ở đám cưới không khỏi bàng hoàng.

'Bà mẹ chồng quốc dân' giúp con dâu phá đám cưới của con trai với nhân tình - Ảnh: Asiaone

Ngay sau đó, bà mẹ còn đưa ra giấy đăng ký kết hôn của con trai với con dâu Nipaphan. Bà phân trần với các khách mời rằng con trai và con dâu mình đã chung sống 16 năm, có hai con, đứa lớn 15 tuổi và đứa nhỏ 5 tuổi. Chính vì vậy, bà không thể chấp nhận chuyện con trai nhẫn tâm phản bội vợ. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, bà mẹ chồng còn khẳng định sẽ đứng về phía con dâu, kiện con trai vì đám cưới bất hợp pháp với nhân tình.

Hiện tại, đồn cảnh sát Mueang Chainat đã tạm đình chỉ công tác của Saranu sau khi biết hành vi vi phạm phát luật của viên cảnh sát này và tiếp tục điều tra làm rõ.

Câu chuyện mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu gây xôn xao mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận ủng hộ: "Kiện anh ta đi, đồ bội bạc"; "Bà mẹ chồng đáng đồng tiền ghê"; "Mẹ chồng quốc dân đây rồi"; "Tôi cũng muốn có mẹ chồng như này"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-lam-dam-cuoi-voi-tieu-tam-me-chong-dat-nang-dau-di-danh-ghen-am-i-396681.html