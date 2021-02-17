Bị bắt quả tang ngoại tình, vợ cắn đứt 'của quý' của chồng để cùng nhân tình thoát thân

Thế giới 17/02/2021 15:11

Bị chồng bắt quả tang ngoại tình, người vợ liều lĩnh cắn đứt 'của quý' của chồng để cùng nhân tình chạy thoát thân.

Metro đưa tin, một phụ nữ Ấn Độ bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, bà Jayanthi (45 tuổi) đã bị cáo buộc cố ý giết chồng mình là ông Senthamarai (55 tuổi). Trước đó, ông Senthamarai bị vợ cắn đứt một phần dương vật và được dân làng đưa tới bệnh viện Vellore rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên Rajiv Gandhi ở thành phố Chennai. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần phục hồi sức khỏe.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng ông Senthamarai đến tham dự một lễ hội tại đền thờ rồi đi dạo và xem kịch trên đường phố. Sau đó, bà Jayanthi nói muốn đi vệ sinh nên tách khỏi đám đông. Tuy nhiên hơn một tiếng đồng hồ sau bà vẫn chưa trở về nên ông Senthamarai đi tìm vợ.

Bị bắt quả tang ngoại tình, vợ cắn đứt 'của quý' của chồng để cùng nhân tình thoát thân - Ảnh 1
Chồng bắt quả tang vợ ngoại tình ngay trong lễ hội - Ảnh: Metro

Không thể ngờ, người chồng lại phát hiện vợ đang ở cùng một người đàn ông hàng xóm tên Dhatchanamoorthi. Ông Senthamarai rất tức giận bèn túm chặt vợ và nhân tình, đồng thời đe dọa sẽ làm ầm chuyện cả hai lén lút lên cho cả làng biết.

Trong lúc bà Jayanthi và nhân tình đang giằng co để thoát thân thì quần của ông Senthamarai bị tụt xuống. Vì lo sợ bị dân làng đánh nên bà Jayanthi cắn dương vật của chồng để cùng nhân tình thoát thân. Khi tất cả tới hiện trường, ông Senthamarai đang nằm gục xuống đất kêu gào đau đớn.

Bị bắt quả tang ngoại tình, vợ cắn đứt 'của quý' của chồng để cùng nhân tình thoát thân - Ảnh 2
Nhà tù dành cho nữ giới thành phố Vellore - Ảnh: Metro

Dựa theo số di động của Dhatchanamoorthi, cảnh sát đã lần theo dấu vết và bắt được bà Jayanthi. Tại sở cảnh sát, bà Jayanthi đã thừa nhận hành vi phạm tội, bao gồm cả hành vi ngoại tình, đánh người và cố ý giết người. Nghi phạm đã bị giam giữ ở nhà tù dành cho nữ giới thành phố Vellore. 

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Từ khóa:   Ấn Độ bắt quả tang vợ ngoại tình giết người

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