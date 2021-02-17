Sau khi xem lại đoạn camera theo dõi, người vợ sốc nặng khi biết "kẻ thứ ba" là ai.

Daily Mail đưa tin, một phụ nữ ở Ả Rập Saudi đã lắp camera theo dõi vì nghi ngờ chồng ngoại tình. Cô cho biết, thời gian gần đây, chồng cô dạo gần đây luôn tỏ ra lạnh nhạt với vợ, không thích gần gũi thân mật nên cô mới quyết định làm rõ mọi chuyện.

Sau khi xem lại đoạn camera theo dõi, người vợ sốc nặng khi biết "kẻ thứ ba" là ai. Đó chính là cô hầu gái mà gia đình mới thuê về. Trong đoạn clip trích xuất từ camera, người chồng chủ động ép sát nữ hầu gái vào góc tường và cưỡng hôn người phụ nữ trong khi cô này thì đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông. Chứng kiến hành vi của chồng qua camera người vợ như chết lặng. Cô không ngờ chồng mình lại "tòm tem" với hầu gái trong gia đình. Điều kinh khủng hơn là dù cô gái đã cố tình tránh né nhưng chồng cô vẫn ép buộc nạn nhân.

Người chồng chủ động ép sát nữ hầu gái vào tường và cưỡng hôn cô - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip khiến ai nấy phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Quá bức xúc, người vợ quyết định đăng tải đoạn video đáng xấu hổ của chồng lên Yotube với dòng chú thích: "Hình phạt dành cho người chồng thiếu đạo đức này là biến anh ta thành một vụ bê bối và cảm thấy nhục nhã ê chề".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận thể hiện sự bức xúc. Dân mạng đồng loạt ném đá gã chồng bội bạc. Tuy nhiên, thành công của đoạn clip đã khiến người vợ nhận cái kết đắng cay. Theo đó, cô vợ phải nhận mức 1 năm tù vì đã có hành động bôi nhọ chồng mình dựa trên luật về tội phạm công nghệ thông tin. Tuy nhiên về sau, nhờ bồi thường cho người chồng với số tiền lớn nên cô vợ đã thoát khỏi án tù.

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