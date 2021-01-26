Kể chuyện bị sàm sỡ khi đi mua hàng, nữ streamer bất ngờ bị 'ném đá' ngược vì điều này

Tâm sự chuyện bị sàm sỡ khi đi mua hàng, nữ streamer bất ngờ bị dân mạng chỉ trích ngược vì sở thích khoe thân phản cảm.

Chuyện khoe thân phản cảm trên sóng livestream đã trở nên quen thuộc với những cô nàng hot girl. Ngoài chuyện bị cấm sóng, không ít cô nàng đã gặp rắc rối ngoài đời sống vì sở thích táo bạo này, điển hình như trường hợp của hot girl Yumi tương đối nổi tiếng trong thời gian gần đây.

Yumi nổi tiếng với phong cách sexy táo bạo - Ảnh: Internet

Yumi bắt đầu làm streamer từ năm 2016. Đến nay, cô nàng đã có rất đông fan và thu về lượng tương tác lớn. Với gương mặt xinh xắn và số đo 3 vòng nóng bỏng, mỗi bức ảnh của Yumi đăng lên đều khiến các fan nam dậy sóng.

Mới đây, Yumi đã lên mạng kể khổ việc bị sàm sỡ. Trong lúc đang mua hàng, cô nàng bất ngờ thấy một người đàn ông trung niên bước về phía mình. Sau khi tiếp cận được Yumi, gã ta đã khen ngợi thân hình gợi cảm lẫn vòng một nóng bỏng của cô bằng cách sỗ sàng, tục tĩu. Ban đầu cô nàng cố gắng bỏ qua vì không muốn làm lớn chuyện, nhưng khi gã được đà lấn tới, nữ streamer phải hét lên và cầu cứu sự trợ giúp của người qua đường.

Nữ streamer kể chuyện bị sàm sỡ nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Câu chuyện của Yumi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích gã đàn ông thô lỗ và bênh vực Yumi, tuy nhiên số khác lại nghĩ cô nàng gặp rắc rối cũng là điều dễ hiểu vì sở thích khoe thân quá đà của mình.

"Quấy rối là hành vi sai trái, không thể đổ lỗi cho nạn nhân được"; "Mấy gã này bắt bỏ tù hết đi, hình phạt quá nhẹ nên mấy tên biến thái đâu có sợ"; "Ăn mặc gợi cảm vì người ta thích thế, chứ không phải để mời gọi đâu mấy gã ảo tưởng ạ"; "Có lẽ người ta hiểu lầm cô đang mời gọi đấy. Hãy mặc thêm nhiều quần áo vào đi"..., dân mạng bình luận.

Đang livestream, nữ streamer bất ngờ tốc váy làm hành động phản cảm và cái kết đắng lòng Hành động phản cảm của nữ streamer khiến dân mạng dậy sóng. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là chỉ là chiêu trò rẻ tiền nhằm câu like và tăng tương tác mà thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-chuyen-bi-sam-so-khi-di-mua-hang-nu-streamer-bat-ngo-bi-nem-da-nguoc-vi-dieu-nay-393911.html