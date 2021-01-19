Đang livestream, nữ streamer bất ngờ tốc váy làm hành động phản cảm và cái kết đắng lòng

Hành động phản cảm của nữ streamer khiến dân mạng dậy sóng. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là chỉ là chiêu trò rẻ tiền nhằm câu like và tăng tương tác mà thôi.
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Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao với hành động phản cảm của một nữ streamer giấu mặt ngay trên sóng livestream.
Theo hình ảnh trong clip, cô nàng giấu mặt điều chỉnh máy quay từ cổ trở xuống. Cô mặc bộ đầm khá nữ tính và tao nhã, cộng thêm vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng trẻo, nữ streamer dễ dàng chiếm trọn cảm tình của người xung quanh. Thế nhưng chỉ ít phút sau, nữ streamer bất ngờ vén váy, kéo tụt quai áo khoe vòng một căng tràn siêu gợi cảm.
Những hành động sau đó của nữ streamer thậm chí còn phản cảm hơn nữa khiến người xem không dám tin vào mắt mình. Cũng may là đoạn livestream chỉ kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị cắt sóng. Tuy nhiên, không ít dân mạng đã kịp ghi lại khoảnh khắc nóng mắt này và lan truyền trên mạng xã hội. Hiện vẫn chưa rõ mục đích của cô gái xinh đẹp trên nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng đây là chỉ là chiêu trò nhằm câu like và tăng tương tác mà thôi.
Trước đó, cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng với màn cởi đồ phản cảm của nữ streamer tên Tan Xiaotong. Trong lúc đang livestream, Tan bất ngờ đứng dậy bật nhạc, sau đó lắc lư theo từng giai điệu với những màn vũ đạo vô cùng sexy. Nếu chỉ mỗi vậy thì không có gì để nói, đằng này nữ streamer còn cởi áo ngay trên sóng, sau đó khoe khoang vòng một theo cách cực phản cảm khiến dân tình sốc nặng.
Tuy nhiên, đoạn video cũng chỉ kéo dài không được bao lâu và màn hình livestream cũng chuyển đen ngay sau đó do vi phạm các chính sách của nền tảng. Được biết, cô nàng streamer này sau đó đã phải nhận án phạt cấm kênh vĩnh viễn.