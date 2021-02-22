Sau khi đâm chết bé trai 9 tuổi tại trường học, người đàn ông còn lôi thi thể nạn nhân ra hành lang khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

Trang ETtoday đưa tin, một người đàn ông họ Wang ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã đâm chết bé trai 9 tuổi ngay trong trường học khiến dư luận địa phương phẫn nộ. Mới đây, bị cáo này đã được đưa ra xét xử và phải nhận án tử hình.

Con bị bắt nạt, cha vác dao đến trường đâm chết bé trai 9 tuổi - Ảnh: ETtoday

Cụ thể, con gái của bị cáo Wang đang học lớp 3. Trong một lần đi học về, bé gái kể bị bạn trai cùng bàn bắt nạt.

Anh Wang lập tức phản ánh với cô giáo. Cô giáo chủ nhiệm khẩn trương nói chuyện với phụ huynh của hai bên để tiến hành hòa giải vào ngày hôm sau.

Thế nhưng bố mẹ của cậu bé kia lại không có mặt. Càng nghĩ càng tức giận, Wang đã mua một con dao mổ lợn, xông thẳng vào trường đâm cậu bé được cho là đã bắt nạt con mình 10 nhát dao khiến cậu bé tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, tên Wang còn kéo thi thể nạn nhân trên hàng lang khiến tất cả những người chứng kiến bị sốc nặng.

Sau sự việc, cha mẹ bé trai đau buồn chia sẻ với truyền thông: "Thằng bé vốn định xin lỗi cô bé kia. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi".

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: ETtoday

Tòa án nhân dân tối cao đã xem xét vụ án và nhận định bị cáo cố ý tước đoạt mạng sống của người khác một cách bất hợp pháp và hành vi của anh ta đã cấu thành tội cố ý giết người. Đặc biệt, hành vi dã man của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho người xung quanh, cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội nên quyết định tuyên án tử hình.

Đáng nói, sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Wang vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí tuyên bố "quyết không hối hận và sẽ không kháng cáo". Thái độ của bị cáo khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đồng thời thương tiếc cho cậu bé xấu số.

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