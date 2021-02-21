Sau khi cãi nhau với mẹ, bé gái 11 tuổi kích động nhảy lầu tự tử dẫn đến tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ việc quá ám ảnh khiến những người chứng kiến không thể đứng vững.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin về một vụ việc đau lòng xảy ra hôm 18/2 (tức mùng 7 Tết) thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở thành phố Nghi Chinh, Dương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Một bé gái 11 tuổi bị mẹ đốc thúc làm bài tập về nhà vì đã sắp hết kỳ nghỉ Tết. Trước đó, bà mẹ cũng đã nhiều lần nhắc nhở con gái khiến không khí trong nhà căng thẳng, hai mẹ con liên tục cãi vã to tiếng.

Hiện trường vụ bé gái 11 tuổi nhảy lầu tự tử - Ảnh: ETtoday

Khoảng 12 giờ trưa ngày 18/2, bà mẹ lại một lần nữa thúc giục con. Nhưng không ngờ, sau một lúc tranh cãi, đứa bé đã nhảy khỏi tầng 11 của tòa nhà và tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ việc quá thảm khốc khiến những người chứng kiến bị sốc nặng. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiến hành xử lý sự việc.

Ngay sau khi câu chuyện bé gái 11 tuổi nhảy lầu tự tử được đăng tải trên mạng xã hội, đông đảo dân mạng đã bàn luận sôi nổi: "Con bé còn quá nhỏ, tội nghiệp quá"; "Bé gái đang ở độ tuổi phát triển nên tâm lý có xu hướng nổi loạn"; "Tôi thấy bà mẹ cũng rất tội nghiệp mà, chắc sẽ dằn vặt cả đời mất"; "Giáo dục rất quan trọng, nhưng cách thức giáo dục còn quan trọng hơn nhiều lần"; "Trời ơi, nghe mà đau lòng quá"; "Tôi nghe nói một số người có mặt tại hiện trường đã ngất xỉu, quá kinh khủng"; "Mong cha mẹ đừng tạo áp lực lên con cái nữa"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-me-giuc-lam-bai-tap-tet-be-gai-nhay-tu-tang-11-tu-vong-hien-truong-vu-viec-gay-am-anh-396616.html